Het jaar is bijna om en dat betekent dat we terugkijken op het afgelopen jaar. Wellicht heb je met kerst nog mooie games gehad en in deze rustige week is het hopelijk volop gamen voor je geweest. Voordat het jaar om is willen we met jou echter nog één punt bespreken en dat is wat voor jou de beste game van het jaar was.

Als we afgaan op wat de PlayStation 4 ons het afgelopen jaar heeft gebracht, dan kunnen we niets anders concluderen dan dat er weer veel mooie games zijn verschenen. Wat te denken van Ace Combat 7: Skies Unknown, Resident Evil 2, Far Cry: New Dawn, Days Gone, World War Z, Mortal Kombat 11, F1 2019, Crash Team Racing: Nitro-Fueled, Devil May Cry 5, Code Vein, FIFA 20, Borderlands 3, Sekiro: Shadows Die Twice, Star Wars Jedi: Fallen Order, Control, Call of Duty: Modern Warfare, Death Stranding, Shenmue III en ga zo maar door.

Deze lijst kenmerkt zich door zijn diversiteit en zodoende heeft iedereen zich ongetwijfeld goed kunnen vermaken. Daar kunnen we natuurlijk lang over door filosoferen, maar dat gaan we niet doen. Vanaf hier laten we het aan jullie over. Via een reactie onder dit artikel kun je laten weten wat voor jou de beste game van 2019 was.

Neem er rustig de tijd voor om hier goed over na te denken, zodat je naast het benoemen van een titel ook kan uitleggen waarom je tot die keuze bent gekomen. Er zijn in ieder geval genoeg games om uit te kiezen. Als daar voor jou meer dan één favoriet tussen zit, dan is dat natuurlijk ook prima.

Kortom, laat je niet onbetuigd en informeer ons hieronder over je keuze!