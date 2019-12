Het jaar loopt op zijn eind en we zitten lekker tussen de feestdagen. Maar waar feest is, moeten we nog wel even een wat somber punt aansnijden in de Jouw mening. Het afgelopen jaar zat weer bomvol met allerlei games. In het kader van deze rubriek willen we graag weten wat nu voor jou de grootste teleurstelling van het afgelopen jaar was.

Juist omdat er zoveel games zijn verschenen, is de kans aanwezig dat hier een titel bij zat die niet de ervaring bood waar jij vooraf op hoopte. De reden hiervoor kan hem zitten in de algehele gameplay, in het verhaal, of in technische tekortkomingen, zoals rare bugs, slechte ondersteuning of misschien stonden bepaalde zaken, zoals microtransacties, je niet helemaal aan. Er is in ieder geval genoeg te bedenken en daarom laten we het vanaf hier aan jou.

Geef aan welke game of games voor jou de grootste teleurstellingen van 2019 waren. Belangrijk daarbij is dat je kunt beargumenteren waarom een bepaalde game erg tegenviel; dat geeft immers voer voor een leuke discussie. Immers, hoe meer redenen je hiervoor kunt aanvoeren, hoe meer de gelegenheid er is om met elkaar in gesprek te gaan.

We zijn erg benieuwd naar jouw mening hierover, dus laat je vooral weer gelden!