Gespeeld: Zombie Army 4: Dead War – Nazi Zombie Army begon in 2013 als een spin-off uitbreiding voor de Sniper Elite-reeks en door enorm hoge populariteit kwam er al snel een opvolger, die nog datzelfde jaar verscheen. In 2015 keerde de ‘reeks’ terug, maar dan als trilogie en een op zichzelf staande titel die toen tevens voor de PlayStation 4 werd uitgebracht, waarbij de eerste twee delen remasters waren. We hebben sindsdien lang moeten wachten op een vervolg, maar over niet al te lange tijd zullen we het weer tegen de nazi’s mogen gaan opnemen, ditmaal in Zombie Army 4: Dead War. Wij konden er onlangs uitgebreid mee aan de slag en dat beviel erg goed.

Meer doelstellingen

Rebellion heeft met de Zombie Army games een leuke reeks in handen die handig inspeelde op de destijds buitengewoon hoge populariteit van zombies. Het is ook dermate succesvol gebleken dat een nieuw deel gerechtvaardigd is en in die game gaan we op dezelfde tour verder als in Zombie Army Trilogy. Tijdens onze speelsessie onlangs kwamen er twee dingen heel erg naar voren en dat is dat de game enerzijds meer van hetzelfde is en dat precies op de manier die je wenst, anderzijds probeert het in die richting toch ook wat meer variatie te brengen en dat pakt wat ons betreft goed uit, want we hadden plezier.

Iedereen die de trilogie gespeeld heeft, die weet dat de gameplay vrij rechttoe rechtaan is. Je wordt in een omgeving gedropt en het is zaak om via een relatief lineair pad van omgeving naar omgeving te gaan om daar al het ondode gespuis overhoop te knallen. Lukt dat? Dan kan je door en zo boek je progressie in het geheel. Dat is nu in dit vierde deel niet anders, want wederom zul je diverse locaties bezoeken om daar de zombies overhoop te knallen. Wel ziet het er naar uit dat de gameplay meer doelstellingen kent, want de twee levels die we speelden kenden continu een specifiek doel om te vervullen alvorens we verder konden.

Verwacht daar niet te veel diepgang in, want het komt veelal neer op schakelaars omhalen, objecten verplaatsen en soortgelijke zaken, dit om een stap voorwaarts te boeken in het avontuur. Ten opzichte van de vorige games maakt dat de gameplay wel net een tikkeltje afwisselender, omdat je nu naast het vechten ook continu andere zaken hebt om je mee bezig te houden. Dit kan de gevechten bij momenten wat uitdagender maken, want soms word je wat belemmerd. Bijvoorbeeld bij het sjouwen van wat lege tanks die gevuld moeten worden met benzine, dan kan je alleen met een pistool schieten. Als de tegenstand dan groot is, dan zal je of slim moeten lopen of deze vijanden eerst moeten uitschakelen.

Knallen op alles wat beweegt

De kern van de gameplay is echter ongewijzigd en dat betekent simpelweg dat je op alles moet schieten wat beweegt. De game zit weer propvol met zombies die je allemaal een enkeltje naar hun thuis moet geven en dat kan je bij momenten erg lastig gemaakt worden. Alle bekende vijanden uit de trilogie zijn aanwezig, dus denk aan de standaard zombies, de gepantserde zombies en nog wat sterkere varianten daarop. Rebellion gaat echter met dit nieuwe deel nog een stapje verder, zo tref je nu ook ‘Creepers’ die zich als viervoetige wezens over de grond bewegen. Ook kom je meer ‘Heavy’s’ tegen, wat enorm sterke zombies zijn met vlammenwerpers, kettingzagen en meer. Oppassen is dus erg belangrijk, gezien deze vijanden nogal dodelijk zijn.

Dat is tot zover een vrij logische stap vooruit, maar de creativiteit van de studio stopt daar niet bij. Zo hebben we ook een halftrack moeten uitschakelen, net zoals een tank die voor een gedeelte uit een zombie bestond. De oorspronkelijke vormen van het voertuig zijn nog duidelijk te herkennen, maar als de halftrack zich opent zie je aan de binnenkant een volledige ribbenkast, waar weer nieuwe zombies uitkomen. Het is totaal absurd, maar het valt wel een vermakelijke toevoeging te noemen, met name omdat het uitschakelen van het gepantserde deel best wat vuurkracht vraagt. Ook vuren deze voertuigen weer terug en te dichtbij komen is per definitie dodelijk.

Meer afwisseling

De toevoeging van nieuwe vijanden zorgt voor meer afwisseling in het geheel, maar dat zien we ook terug in een ander aspect. Zo zul je nu veel meer diverse omgevingen bezoeken en dat levert tevens nieuwe gameplay mogelijkheden op, waarover zo meer. Tijdens het avontuur zul je een spookachtige dierentuin bezoeken en wij achten de kans vrij groot dat je daar ook tegen zombiedieren komt te vechten. Daarnaast hebben we tijdens onze speelsessie een uitbarstende vulkaan bezocht, waarbij het lava dwars door een verscheurd stadje stroomde. Ook bezochten we een moerasachtig gebied en de ontwikkelaar gaf bij de presentatie aan dat we tevens Venetië zullen bezoeken, aan diversiteit dus absoluut geen gebrek.

Juist die diversiteit in omgevingen levert ook een interessant gameplay element op, namelijk die van vallen. Dat aspect werd uitvoerig toegepast in Strange Brigade en dat neemt deze titel weer van die game over. In elk level zul je op verschillende plaatsen allerlei vallen tegenkomen die je kunt gebruiken om gelijk een horde zombies uit te schakelen. Denk aan explosieve tonnen, water onder stroom zetten en meer van dat soort standaard opties. De game komt gelukkig ook wat creatiever uit de hoek, zo zul je in een raketbasis bijvoorbeeld op de ontsteking van een raket kunnen schieten met als gevolg dat iedereen die erachter staat platgebrand wordt, je team incluis. Opletten is dus zeker geen onbelangrijke taak.

Ook zul je een andersom geplaatst rotorblad van een vliegtuig kunnen activeren die alle vijanden opslokt met natuurlijk een hoop gore tot gevolg. Dat soort extra details zorgen voor meer mogelijkheden in het aanpakken van de vijanden en dat komt de algehele gameplay ten goede. Dan moeten we ook de wapens van de Heavy’s niet vergeten, want na het uitschakelen kun je de vlammenwerpers, machinegeweren en kettingzagen ter handen nemen om daarmee de zombies nog effectiever te doden. En geloof ons als we zeggen dat er niets zo bevredigend is om met een dubbele kettingzaag door een horde zombies heen te lopen en ze allemaal aan stukken te zagen.

Verzamelen maar

Hetgeen waar de diepgang van Zombie Army 4: Dead War hem in zit zijn de wapens en bijkomende upgrade mogelijkheden. Door in de levels goed om je heen te kijken, kun je kisten met upgradeonderdelen voor de wapens vinden. Het gaat in feite gewoon om punten die je kunt spenderen aan een verbetering en dat loopt uiteen van meer zoomen bij een sniper tot meer kogels mee kunnen nemen. Het is allemaal vrij ‘straight forward’, maar het geeft je wel een motivatie om te blijven zoeken, gezien je wapens naarmate je vordert in de game beduidend sterker en beter zullen worden met dergelijke elementen.

Ook krijg je de mogelijkheid om jezelf van perks te voorzien, waarvan je er gaandeweg ook steeds meer vrijspeelt. Dat is weer onderverdeeld in offensief, defensief en algemene perks, die je zelf kunt kiezen om zo een goede samenstelling qua loadout op te zetten. Dat beperkt zich tijdens het spelen niet tot hetgeen je gekozen hebt, want onderweg kom je diverse punten tegen waar je nieuwe en of andere wapens kunt vinden, tevens kun je veelvuldig je ‘throwables’ vervangen. Dat loopt uiteen van standaard granaten tot mijnen die je kunt zetten, alsook vallen met touwen die zombies onder stroom zetten en je kunt zelfs een artilleriestrike inroepen, zodat je snel korte metten met de vijanden maakt.

De game laat je in die zin behoorlijk je eigen gang gaan in hoe je de vijanden aanpakt, maar wel zul je altijd rekening moeten houden met de hoeveelheid ammo. Dat is bij aanvang relatief beperkt en daardoor ben je snel door je munitie heen. Vijanden doodstampen levert echter weer kogels op en het loont altijd om goed de omgeving af te speuren. Niet alleen voor de munitie, maar ook voor de collectables, want die zijn veelvoudig aanwezig en op die manier voegt de ontwikkelaar nog wat extra herspeelbaarheid aan de game toe. Ook omdat de wapens best van elkaar verschillen en dat moet eens te meer de spelers motiveren vaak terug te keren.

Hordes verslaan

Eenmaal de campagne uitgespeeld? Dan kun je aan de slag in de Horde modus, of dat als eerste doen. Het is maar net wat je prefereert. In deze modus krijg je een aantal maps voor je kiezen die naarmate je langer overleeft groter worden en hierin is het natuurlijk de bedoeling om alle golven van vijanden te verslaan. Met name in deze modus is het verstandig om in coöp te spelen, want de overmacht kan enorm groot worden en dan is het handig dat je elkaar kan helpen. De Horde modus spreekt verder redelijk voor zich, gezien het een traditionele opzet kent. De coöp feature is ook van toepassing op de campagne en reken maar dat het leuk is om samen te spelen.

Net zoals de trilogie en Strange Brigade schreeuwt deze game om in coöp gespeeld te worden, domweg omdat het leuker is. We hebben tijdens de hands-on continu met vier man samengespeeld en dat was erg plezierig. Ben je een einzelgänger? Dan zal de game je natuurlijk ook toestaan om alleen te spelen. Daarmee kunnen we dus kort samenvatten dat het vooral meer van hetzelfde is, maar dan gelukkig wel met voldoende extra elementen om het interessant te maken en blijven houden. Jammer is wel dat de grafische kwaliteit ten opzichte van de eerder twee genoemde titels niet heel veel beter is en dat begint toch wel een beetje af te steken tegen andere games die nu uitkomen. Grafisch is het dus niet indrukwekkend en we verwachten ook niet veel verbetering. Wel hopen we dat de ontwikkelaar het geluid nog even onder handen neemt, want het knallen viel soms weg, maar dat lijkt vooralsnog slechts een bug te zijn.

Voorlopige conclusie

Zombie Army 4: Dead War is in de basis meer van hetzelfde, maar dan gelukkig wel met diverse elementen uit Strange Brigade, alsook wat vernieuwingen om het meer diversiteit te geven. Het is met name in coöp erg leuk om te spelen en hoewel de game niets baanbrekends zal doen, zal het wel voor vele uren speelplezier zorgen. Ook omdat spelers na de campagne nog de Horde modus hebben om zich in vast te bijten. De ontwikkelaar moet echter wel nog even wat aandacht aan het geluid besteden en grafisch begint de game wel wat verouderd te ogen, maar of dat laatste nog verbetering zal zien valt te betwijfelen. De gameplay op zichzelf is zoals verwacht prima en precies wat je van een vervolg in deze serie wenst, wij kunnen dus niet wachten tot de release daar is zodat we oneindig lang zombies kunnen gaan maaien.