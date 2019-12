De games van 2020: Ghost of Tsushima – Sucker Punch is één van de grotere first-party ontwikkelaars van Sony en toch een vrij gevestigde naam, ondanks dat de studio nog niet eens zo heel veel games heeft ontwikkeld. Sucker Punch kreeg voor het eerst echt bekendheid door de Sly Cooper-serie, waarna de Amerikaanse studio zich volledig in de wereld van inFAMOUS stortte en daar meerdere delen van uitbracht. Jarenlang vernamen we niets meer van de studio, tot ze ruim twee jaar geleden de PS4-exclusive Ghost of Tsushima aankondigden. In de zomer van 2020 moet deze game eindelijk uitkomen en hiermee gooit Sucker Punch het over een totaal andere boeg.

Ghost of Tsushima – Het is het jaar 1274 en het Mongoolse leger heeft het eiland Tsushima in handen genomen, nadat ze de Japanse samoeraistrijders daar hebben verslagen. Dat is de situatie waarin je je bevindt in Ghost of Tsushima. In de game neem je de rol van Jin Sakai aan, één van de laatst overgebleven strijders. Hij moet de Mongoolse invasie zien te stoppen, maar daarvoor moet hij wel verder kijken dan de oude samoerai-tradities, die niet genoeg zijn om de indringers uit het feodale Japan te verjagen. Jin zal zelf een eigen vechtstijl moeten opbouwen en op deze manier zijn eigen legende zien uit te bouwen – de legende van de ‘Ghost’.

Ghost of Tsushima kent een open wereld, waarin je in alle vrijheid kunt beleven hoe Japan eraan toe was tijdens de Mongoolse invasie. Het ene moment bevind je je op uitgestrekte vlaktes, niet veel later verken je te paard een bamboebos en op weer een ander moment bezoek je een groot kasteel. Het zijn slechts enkele voorbeelden van scènes die je in de game treft. Natuurlijk moet er ook daadwerkelijk gevochten worden om de Mongoolse indringers te verslaan, dus er ligt een grote focus op combat. Met onder meer een dodelijke katana en een pijl en boog beschikt Jin over diverse middelen om zijn tegenstanders te verslaan. Het spel kent een progressiesysteem, waardoor Jin zich gaandeweg steeds verder zal ontwikkelen en zijn eigen vechtstijl nog meer vormgeeft.

Voorlopige verwachting: De beelden die we tot nu toe van Ghost of Tsushima hebben gezien maakten ons behoorlijk enthousiast, maar omdat we het afgelopen jaar nauwelijks iets van de game hebben vernomen, moeten we natuurlijk wel enigszins voorzichtig zijn met onze verwachtingen. Toch kijken we zeker uit naar de game, want het ziet er naar uit dat het iets unieks wordt. Verder heeft Sucker Punch in het verleden goede games afgeleverd, dus we hebben ook het nodige vertrouwen in de ontwikkelaar. Ghost of Tsushima wordt één van de laatste grote exclusives – zo niet dé laatste – voor de PlayStation 4, dus laten we hopen dat we nog een prachtig avontuur voorgeschoteld krijgen voordat we rond de feestdagen de PlayStation 5 verwelkomen.