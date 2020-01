De games van 2020: The Last of Us: Part II – Afgelopen jaar behandelden we The Last of Us: Part II ook in deze rubriek, waarin we vooruitkijken op de grootste games van het nieuwe jaar. Velen verwachtten en hoopten dat de langverwachte game van Naughty Dog in 2019 zou verschijnen, maar dat liep helaas wat anders. De oorspronkelijke release zou in februari 2020 moeten zijn, maar ook dat ging niet door. Naughty Dog stelde de game uit naar mei later dit jaar en dus moeten we nog enkele maanden wachten totdat we kunnen beleven hoe de avonturen van Ellie (die deze keer de hoofdrol heeft) en Joel zich verder gaan ontvouwen na het eerste deel.

The Last of Us: Part II – Het verhaal van The Last of Us: Part II speelt zich vijf jaar na de gebeurtenissen uit het eerste deel af en draait opnieuw om Ellie en Joel, die zich nog altijd bevinden in een wereld die grotendeels is verwoest door een virus dat is uitgebroken. Inmiddels hebben ze wel een vredige woonplaats gevonden in Wyoming, maar een daad van geweld zorgt ervoor dat Ellie daar niet lang van kan genieten. Ze gaat op pad om degenen die haar en haar omgeving iets hebben aangedaan daarvoor te laten boeten. In die strijd zal ze het op moeten nemen tegen menselijke tegenstanders, maar ook geïnfecteerden, zoals de welbekende Clickers.

Wanneer je het eerste deel hebt gespeeld, weet je wat je ongeveer kunt verwachten qua gameplay. We hebben hier te maken met een third-person actie-avonturengame waarin stealth en het craften van items een belangrijke rol spelen. In de kern zal The Last of Us: Part II daar niet veel van afwijken, maar Naughty Dog voert in dit vervolg wel diverse toevoegingen en veranderingen door. De game legt deze keer meer focus op Ellie en zij zal het enige speelbare personage zijn. Daarnaast is de game groter dan zijn voorganger en zal je ook meer open gebieden aantreffen, waardoor de structuur wat minder lineair wordt. Ellie zal verder nieuwe soorten vijanden tegenkomen, wat de diversiteit ten goede moet komen.

Voorlopige verwachting: Het moet wel heel raar lopen, wil The Last of Us: Part II geen absolute topper worden. We weten al jaren dat Naughty Dog keer op keer games van hoge kwaliteit aflevert, dus wat dat betreft zit het wel goed. De ontwikkelaar heeft samen met Sony ons geduld wel flink op de proef gesteld door de game uit te stellen, maar de beelden die we dit jaar van de game hebben gezien, gaven ons geen enkele reden tot twijfel. Het eerste avontuur van Ellie en Joel was enorm meeslepend en het ziet er naar uit dat The Last of Us: Part II dat niveau zeker zal evenaren en misschien wel gaat overtreffen. Wij kunnen niet wachten om te zien waar Naughty Dog al deze jaren zo hard aan heeft gewerkt.