De games van 2020: Beyond Good and Evil 2 – Er wordt een hoop geduld gevraagd van liefhebbers van Beyond Good and Evil, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Het origineel kwam in 2003 uit en die game, waarin we de avonturen van Jade volgden, groeide uit tot een ware cultklassieker. We weten nu al ruim elf jaar dat er een vervolg aan zit te komen. In 2017 werd Beyond Good and Evil 2 dan toch echt officieel aangekondigd, maar de game heeft het levenslicht nog altijd niet gezien. Gaat 2020 dan eindelijk het jaar worden waarin we weer in de bijzondere wereld kunnen duiken die Ubisoft meer dan vijftien jaar geleden heeft gecreëerd?

Beyond Good and Evil 2 – In Beyond Good and Evil 2 bevind je je in System 3. Dit zonnestelsel vormt het middelpunt van interstellaire kolonisatie en handel in de Melkweg in de 24ste eeuw. De tijd waarin de game zich afspeelt lijkt misschien bijzonder, maar dit vervolg is een prequel op de eerste Beyond Good and Evil en speelt zich een eeuw voor alle gebeurtenissen uit het eerste deel af. Deze keer maak je je eigen personage. Je start de game als beginnende ruimtepiraat, die zich steeds verder moet ontwikkelen, om uiteindelijk de grote leider van een ruimteschip te worden. Je volgt dus niet weer het verhaal van Jade, Pey’j en andere bekende personages, maar het is inmiddels wel duidelijk dat ze toch op een andere manier in de game zijn verwerkt, iets waar fans van het eerste deel vast blij mee zullen zijn.

System 3 is een open wereld, wat betekent dat je met je ruimteschip het zonnestelsel vrij kunt gaan ontdekken. Deze gameplay wordt gecombineerd met ‘on-foot’ combat. Daarnaast is een belangrijk element van de gameplay het verbeteren van je ruimteschip en het uitbreiden van je crew. Je moet namelijk NPC’s rekruteren, die allemaal verschillende vaardigheden hebben. Het is dus zaak om een goede samenstelling van je crew te realiseren. Beyond Good and Evil 2 is in je eentje te spelen, maar liefhebbers van coöpgames hoeven niet bang te zijn dat deze game niets voor hen is. Het spel biedt je namelijk ook de mogelijkheid om samen met meerdere vrienden te spelen. Zo kun je dus ook samen op pad gaan en de bijzondere plekken van System 3 gaan verkennen.

Voorlopige verwachting: Laten we vooropstellen dat we erg uitkijken naar Beyond Good and Evil 2. Het eerste deel was een bijzondere, unieke game en dat lijkt het tweede deel ook weer te gaan worden. Toch zijn we benieuwd hoe de release gaat uitpakken, met name doordat het origineel alweer behoorlijk oud is. Fans van vroeger hebben in de gamewereld van nu andere verwachtingen en daarnaast is er een grote generatie die Beyond Good and Evil niet kent en dus nog overtuigd moet worden. Ubisoft heeft dus een flinke uitdaging met Beyond Good and Evil 2, maar we vertrouwen erop dat het goed gaat komen. Zeker ook omdat de community bij de ontwikkeling betrokken wordt, wat er hopelijk voor gaat zorgen dat Beyond Good and Evil 2 net zo veel indruk gaat maken als zijn voorganger.