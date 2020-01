De games van 2020: Rainbow Six Quarantine – Rainbow Six Siege is door de jaren heen een multiplayerfenomeen geworden. Competitief is de game ontzettend groot met meer dan 50 miljoen spelers op de teller. Het vierde jaar is nog steeds aan de gang en elk seizoen wordt het rooster met Operators verder aangevuld. Tussen de seizoenen door krijgen fans leuke evenementen voorgeschoteld, waarvan de eerste de meest opvallende was: Outbreak. Een modus waarin je met een team van drie spelers tegen een horde zombies moest knallen, die slachtoffer waren van het Chimeravirus. Dit heeft zo een positieve indruk achtergelaten bij Ubisoft en de spelers dat ze dit nu hergebruiken.

Rainbow Six Quarantine – Er is vrijwel niks over deze game bekend, want na de aankondiging op de E3 van 2019 werd er niet meer over gesproken. De game werd vervolgens ook uitgesteld tot na eind maart 2020, dus de game laat voorlopig nog wel even op zich wachten. Desalniettemin geeft de summiere informatie ons genoeg reden om een artikel over deze titel te pennen, want als deze game dezelfde gameplaykwaliteit weet te bieden als Rainbow Six Siege, dan is het veelbelovend. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de game geïnspireerd is door het Outbreak evenement van een poos terug. De opzet zal nu echter specifiek op PvE gericht worden, waarmee spelers dus als een team tegen vijanden in de game zullen strijden.

Nieuw is dat concept allerminst, maar met de gameplay van Rainbow Six Siege kan het wel eens erg interessant worden. Iedereen die die game speelt, weet immers dat dit totaal anders speelt dan alle andere shooters en die gameplay verdient het best om wat meer uitgediept te worden in een ander soort game. Verder zal Rainbow Six Quarantine na jaren eindelijk weer een game binnen de franchise worden die met name de singleplayerspeler kan interesseren, want hoewel je met anderen samenspeelt, zijn de tegenstanders AI-gestuurd. Althans, daar lijkt het vooralsnog op. Het concept klinkt ons in ieder geval als vertrouwd in de oren, maar tegelijkertijd weten we nu al dat dit alles behalve een traditionele Rainbow Six game zal worden. Dit puur omdat de setting extreem fictief is, wat nieuw is voor de franchise. Dat in combinatie met de strategische gameplay kan voor boeiende situaties zorgen, maar of het werkt is nog afwachten.

Voorlopige verwachting: Het kan werkelijk alle kanten op gaan met deze game. De nieuwe sfeer is iets wat de franchise nog nooit gekend heeft, want het is een directe spin-off van Rainbow Six Siege en na jaren is het weer de eerste PvE geconcentreerde Rainbow Six game. Het is leuk om te zien dat sommige Operators uit Siege hun opwachting maken, wat voor een feest van herkenning zal moeten zorgen. Ook qua gameplay kan het dus in spelen redelijk overeenkomen, hoewel de vijanden natuurlijk compleet anders bewegen dan we in Siege zien. Het is een gewaagde stap, omdat het niet die ‘oude vertrouwde’ Rainbow Six zal zijn, maar iets totaal nieuws. Of dat goed uitpakt is afwachten, maar het maakt ons wel nieuwsgierig naar wat Ubisoft ermee gaat doen.