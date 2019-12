De games van 2020: Skull & Bones – We hadden eigenlijk verwacht deze game allang uitgespeeld te hebben, maar helaas. Uitstel op uitstel is wat we wel hebben gekregen van Ubisoft, maar hopelijk voor een goede zaak. Wel moeten we zeggen dat het toch wat lang begint te duren, want de game werd in 2017 al op de E3 aangekondigd met een geplande release voor eind 2018. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en de game staat nu voor ergens in 2020 op de planning. Voor nu pakken we dus onze rum er weer bij om ons te vermaken tot de game verschijnt, hoewel we ook Assassin’s Creed IV: Black Flag weer kunnen installeren. Skull & Bones is immers direct geïnspireerd door dit Assassin’s Creed-deel.

Skull & Bones – Assassin’s Creed IV: Black Flag was eigenlijk meer een piratengame met een Assassin erin, dan een Assassingame met piraten. Niet heel erg, de game deed het namelijk erg goed en was ook erg tof om te spelen. Dat heeft Ubisoft ook doen besluiten om een game te maken met piraten erin zonder de Assassins. Zeeslagen met brullende kanonnen, schepen die hout bloeden en redenen voor ooglapjes worden gecreëerd in Skull & Bones. In 2017 werd de game op de E3 als een multiplayergame aangekondigd, maar gaandeweg de ontwikkeling is besloten er ook een singleplayer aan toe te voegen. Dit zal waarschijnlijk ook een belangrijke reden zijn geweest om de game meermaals uit te stellen.

Het online concept is inmiddels wel duidelijk: je stapt aan boord van je schip met andere piraten en het is zaak om de vloot van de tegenstanders naar de kelder te schieten. Hierbij zit de gameplay diversiteit hem in de verschillende schepen die allen komen met hun eigen voor- en nadelen, en Ubisoft beloofde genoeg variatie in modi en omgevingen te brengen. Ook de gameplay zal meer diepgang kennen dan het geval was in de Assassin’s Creed-games, maar dat is ook wel nodig om het langdurig interessant te houden. Verder willen we je voor een eerste multiplayerindruk verwijzen naar onze hands-on preview. Over de singleplayer kunnen we helaas nog maar weinig zeggen. Dit omdat er simpelweg niets over bekend is; hopelijk komt Ubisoft snel met meer informatie daarover.

Voorlopige verwachting: Als Skull & Bones de gameplay overneemt van Black Flag, dat iets dieper maakt met de nodige vernieuwingen en variatie, dan heeft Ubisoft een zeer interessante titel in handen. De sfeer lijkt er goed in te zitten en de gameplaybeelden die we tot dusver hebben gezien, stemden ons in ieder geval positief. Als je het vergelijkt met andere games op de markt, dan is een game als Skull & Bones vrij uniek te noemen, want de enige concurrentie is Sea of Thieves, maar dat is eigenlijk een compleet andere soort game. Een game als For Honor was een game die een frisse wind bracht en wij zien Skull & Bones dat ook doen zodra deze uitkomt. Nadelig is wel dat we een flinke leveraandoening van de rum hebben gekregen, want dat uitstellen mag nu wel een keer afgelopen zijn.