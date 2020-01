De games van 2020: Elden Ring – Nadat FromSoftware naar alle waarschijnlijkheid een punt achter de Dark Souls-franchise had gezet, bracht het afgelopen jaar Sekiro: Shadows Die Twice op de markt. Deze game gebruikte elementen uit de Soulsborne formule en voegde daar opties als stealth, meer mobiliteit en snelle zwaardgevechten aan toe. Sekiro viel bij veel fans in de smaak, maar stiekem verlangen we toch wel weer naar een game als Dark Souls. Op de E3 van afgelopen jaar werden we getrakteerd op de eerste trailer van Elden Ring, dat een erg ambitieus project lijkt te zijn.

Elden Ring – Helaas kunnen we inhoudelijk nog bijna niets zeggen over Elden Ring. De game verschijnt nauwelijks in het nieuws en het blijft vooralsnog stil. FromSoftware kennen we natuurlijk van uitdagende en kwalitatief sterke games en dit mogen we ongetwijfeld ook van Elden Ring verwachten. Van de gecreëerde wereld en verhaallijn verwachten we veel, omdat Hidetaka Miyazaki de handen ineenslaat met George R.R. Martin, die bekend is van de uiterst succesvolle A Song of Ice and Fire-boeken. De manier van storytelling zal gelijk zijn aan die van Dark Souls en je zal als speler zelf naar de grote lijnen in het verhaal moeten zoeken. Je ogen en oren goed de kost geven zal noodzakelijk zijn wil je alle informatie kunnen vinden uit de itembeschrijvingen, omgevingen en subtiele dialogen.

Elden Ring is gebaseerd op de Noorse mythologie en zal meer RPG-elementen bevatten dan Sekiro dat had. Waar Sekiro het moest hebben van de snelle actie, kiest FromSoftware met Elden Ring meer voor een brede variatie van wapens, magie en allerlei verschillende manieren om je vijanden te verslaan. We kunnen waarschijnlijk dus weer allerlei builds maken en zo is er voor iedereen wel een speelstijl te vinden. Daarnaast gaf Miyazaki in een interview al aan dat deze game een nog grotere openwereld zal kennen dan Sekiro of elke andere game die zij tot nu gemaakt hebben. Een ambitieuze belofte, maar gezien de kwaliteit die FromSoftware levert, maken we ons hier eigenlijk geen zorgen over. De werelden van FromSoftware zitten immers vol content en details.

Voorlopige conclusie: De eerste trailer van de game vertelde ons niet veel en bleef heerlijk mysterieus, maar smaakte wel direct naar meer. Met Miyazaki en George R.R. Martin aan het roer belooft het een groots project te worden en we hopen een uitdagende RPG voorgeschoteld te krijgen, zoals we dat gewend zijn van de studio. Elden Ring zal groter dan alle voorgaande games worden en we hopen dat we een enorme wereld mogen zien met interessante personages, vijanden, geschiedenis en andere toffe aspecten die we kennen van de Soulsborne formule. Helaas heeft Elden Ring nog geen releasedatum, maar het zou wel eens een prachtige launchgame voor de volgende generatie kunnen zijn. Wij kunnen in ieder geval niet wachten om de wereld van Elden Ring te betreden.