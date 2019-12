De games van 2020: NioH 2 – FromSoftware bracht in 2016 het derde en hoogstwaarschijnlijk laatste deel van Dark Souls uit. De studio had – naast een aantal uitbreidingen voor Dark Souls III – geen verdere plannen voor de franchise. Gelukkig zagen andere ontwikkelaars wel brood in het genre en zo ook Team Ninja, die begin 2017 met NioH op de proppen kwam, die zijn eigen draai aan het genre gaf en deze game werd verrassend goed ontvangen. Over niet al te lange tijd verschijnt NioH 2 en het heeft er alle schijn van om opnieuw een succes te worden.

NioH 2 – In het eerste deel stonden we in de schoenen van William, een Engelstalige blonde samoerai die betrokken werd bij het grootschalige conflict waar het feodale Japan destijds mee te maken had. In NioH 2 nemen we afscheid van William en kan je zelf je eigen personage maken. Opnieuw gaan we naar Japan terug om allerlei conflicten op te lossen en escalaties te voorkomen. Ondanks dat we nog weinig over het verhaal weten, lijkt het erop dat NioH 2 weer garant zal staan voor snelle en uitdagende actie en dat smaakt natuurlijk naar meer. En in dit avontuur mogen we uiteraard ook allerlei interessante personages verwachten, net zoals dat het geval was in het eerste deel.

Nog niet zo lang geleden konden spelers met de alpha versie van NioH 2 aan de slag en toen bleek de game toch meer van hetzelfde te zijn. Is dit erg? Zeker niet. Het eerste deel was verrassend goed en kende een erg diepgaand lootsysteem. Ook de verschillende vechtstijlen waren erg tof, maar we hopen ook de nodige vernieuwingen te mogen verwelkomen. We weten in ieder geval dat je nu ook Yokai skills zal krijgen en je kunt vijanden verslaan in een tijdelijke demonische gedaante, wat erg cool klinkt. Verder hopen we ook een hoop nieuwe vijanden te mogen verwelkomen, waaronder diverse Yokai die er met hun design tussenuit springen. Als we de onderstaande trailer mogen geloven, dan zit dat wel snor.

Voorlopige conclusie: NioH 2 verschijnt op 13 maart en eigenlijk kunnen we niet wachten. Het eerste deel was natuurlijk niet perfect en kende wat foutjes, zoals framedrops en grafische tekortkomingen. Zaken die nu aangepakt kunnen worden met het vervolg voor een nog betere ervaring. NioH 2 borduurt voort op de fundamenten van het eerste deel en brengt misschien geen baanbrekende vernieuwingen, maar dat hoeft met zo’n solide basis op zich ook niet. Wel lijkt de game meer subtiele vernieuwingen te brengen en dat is altijd goed. We keren opnieuw terug naar Japan en nemen het op tegen toffe en uitdagende vijanden, worden voorzien van eindeloze hoeveelheden loot en we zullen uiteraard vaak het loodje leggen. En je vijanden verslaan terwijl je de gedaante van een Yokai hebt; toffer dan dat kan het bijna niet, toch?