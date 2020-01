De games van 2020: Marvel’s Avengers – Het is eigenlijk best verwonderlijk dat we zo lang hebben moeten wachten op een officiële game rond de Avengers. Het cinematische universum van Marvel is zo immens populair dat de voorbije jaren het ene box office record na het andere verbroken werd. Op gamevlak bleef het echter verdacht stil. Vorig jaar kregen we weliswaar het meesterlijke Spider-Man te verwerken, maar daarvoor moeten we toch alweer zeven jaar terugkeren in de tijd, om dan terecht te komen bij het erbarmelijke Thor: God of Thunder en het bijna beledigend middelmatige Captain America: Super Soldier. Niet bepaald titels om over naar huis te schrijven, al verklaart dat misschien wel waarom Marvel zich even terugtrok uit het videogamelandschap. Nu zijn de Marvelhelden echter helemaal klaar voor een explosieve terugkeer.

Marvel’s Avengers – Square Enix link je als ontwikkelaar en uitgever voornamelijk aan RPG-franchises zoals Final Fantasy en Kingdom Hearts, telkens duidelijk Japans getinte projecten. Het was dan ook best wel een verrassing dat uitgerekend deze studio als uitgever van de kersverse Avengers-game naar voren trad. Achter de stuurknuppel treffen we Crystal Dynamics aan, de makers van de recente Tomb Raider-games. Dat zijn toch wel klinkende namen en beide partijen lijken – zo valt uit de eerste beelden af te leiden – duidelijk hun stempel op Marvels populaire superhelden te hebben gedrukt. De diepgaande gameplay van Final Fantasy XV mengen met de spektakelzucht en zin voor avontuur van Tomb Raider klinkt op papier alvast als een combinatie die meer dan de moeite waard wordt.

In realiteit weten we echter nog niet heel goed wat we kunnen verwachten. De eerste gameplaybeelden tonen heel wat actie, maar geven ons nog niet echt een idee van hoe het spel onder de duimen ligt. Grafisch mag de footage er best zijn, maar we begrijpen de bezorgdheid van fans wel, die aangeven dat pakweg Captain America en Black Widow slechts een schim lijken van hun tegenhangers op het witte doek. Tegenhangers ‘in name only’ overigens, want Square Enix gaat er prat op dat Marvel’s Avengers een eigen verhaal gaat vertellen, dat losstaat van de films. We zijn dus voorzichtig in ons enthousiasme, al verdwijnen die twijfels als sneeuw voor de zon wanneer we het diverse rooster aan personages zien opdoemen. De usual suspects, uiteraard… maar ook nieuwkomers als Ms. Marvel, en onze hands-on sessie gaf een positieve eerste indruk.

Voorlopige verwachting: Van nature uit beschouw ik mezelf als een sceptisch wezen. Met reden weliswaar; als het verleden namelijk één ding uitgewezen heeft, dan is het wel dat als iets te mooi lijkt om waar te zijn, het dat meestal ook gewoon is. Toch blijf ik hoopvol uitkijken naar de naderende releasedatum van Marvel’s Avengers. Deels omdat ik mezelf de voorbije jaren ontpopt heb tot superfan van het Marvel Cinematic Universe en dus niet kan wachten om in de huid van mijn favoriete helden te kruipen, maar deels ook omdat het concept van Square Enix best goed klinkt. Goed genoeg om voorlopig het voordeel van de twijfel te krijgen. In mei kunnen we eindelijk aan de slag met Iron Man en co… en dan zullen we snel genoeg weten of de game het lange wachten waard was.