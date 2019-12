De games van 2020: DOOM Eternal – Het is lange tijd erg stil geweest rond de DOOM-franchise. Geruchten over een mogelijk vierde deel doken weliswaar sporadisch op in het nieuwsoverzicht van zowat elke videogamewebsite, maar erg concreet leken die verhaaltjes nooit te worden. Tot in 2016 id Software plots een reboot van de franchise in de rekken smeet en tegen alle verwachtingen in een dijk van een shooter afleverde. Razendsnel, ultragewelddadig en verdomd leuk om te spelen… zo zou je de nieuwe DOOM het best kunnen omschrijven. En als een ijzersterke titel fel gesmaakt wordt door het publiek, kan een vervolg uiteraard niet uitblijven. Met DOOM Eternal gaat id Software voor grootser en bloederiger, maar wordt het daardoor ook beter? Wij durven alvast te gokken van wel.

DOOM Eternal – De strijd tegen de helse creaturen van Satan is nog lang niet gestreden. Was het drie jaar geleden nog de bedoeling om de planeet Mars te besmeuren met hun verminkte lichamen, dan mag je dit keer onze bloedeigen aardbol rood kleuren. Demonen hebben namelijk onze mooie, blauwe planeet overgenomen en het is aan jou – de legendarische Doomslayer – om orde op zaken te stellen. Met de shotgun in de ene en een kettingzaag in de andere hand welteverstaan. Grootser wordt DOOM Eternal sowieso. De game zal namelijk niet alleen meer exotisch wapentuig bevatten, maar ook dubbel zo veel soorten vijanden. Het bekende kanonnenvoer zal zich uiteraard weer voor je ouwe getrouwe BFG gooien, maar daarnaast kan je je dus ook verwachten aan een dosis originaliteit.

Meer opties en een nieuwe setting… dat is op zich al voldoende om een vervolg te verantwoorden, maar id Software gaat nog verder. Dit keer zal DOOM Eternal namelijk een vleugje multiplayer in zijn verhaalcampagne droppen. Geïnspireerd door Dark Souls – en misschien ook wel een beetje door een gelijkaardige mogelijkheid in Resident Evil 6 – kunnen spelers nu jouw spel binnendringen, om je vervolgens als demon naar het leven te staan. Dit zou de toch al spannende gameplay naar nieuwe hoogtes – lees: het uiterste puntje van je stoel – moeten tillen. Op grafisch vlak zou het er daarenboven ook nog eens prachtig moeten uitzien, en daarbij kijkt men niet op van een litertje bloed meer of minder. Om demonen te slachten, moet je nu eenmaal je virtuele handen vuilmaken.

Voorlopige verwachting: Eén van ’s werelds meest legendarische shooterfranchises is terug van weggeweest en daar mogen we blij om zijn. DOOM uit 2016 was een onvervalst succesverhaal en voorlopig zien we geen enkele reden om aan het vervolg te twijfelen. Grootser, bloederiger en beter, dat moet zowat het onuitgesproken motto van id Software geweest zijn. Meer demonen, meer wapens en enkele aantrekkelijke multiplayeropties moeten zieltjes lokken naar dit appetijtelijke helleoord. Wij zullen alvast present zijn om ons oordeel te geven. Gevoelige zieltjes houden best afstand; de rest mag wat ons betreft de releasedatum – 20 maart – al in zijn of haar agenda noteren.