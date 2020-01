De games van 2020: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Ah, de LEGO games… Ze zijn haast niet meer weg te denken uit het videogamelandschap van vandaag. Waar de films rond de populaire Deense bouwblokjes reeds aan populariteit hebben moeten inboeten, is er van een gelijkaardige afname van interesse bij de games geen sprake. Harry Potter, Indiana Jones, Jurassic Park, zowat elke beschikbare superheld… je kan het zo gek niet bedenken of er ligt ergens een LEGO-game van in de rekken. Het is echter allemaal begonnen met een LEGO-versie van de Star Wars-films en dus is het met de kersverse negende episode in het vooruitzicht niet meer dan logisch dat er eveneens een nieuwe LEGO-variant in de stijgijzers staat. Coming up: de ‘Skywalker Saga’.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Zoals de titel al prijsgeeft, zal je bij het aanschaffen van The Skywalker Saga niet alleen aan de slag mogen met de gebeurtenissen uit de nieuwste film; ook de acht andere afleveringen zullen in al hun glorie de revue passeren. Dat zijn dus negen aparte verhaallijnen, die elk ongeveer vijf missies in beslag zullen nemen, telkens vertrekkende vanuit een centrale hub waar je heel wat interactie met omgevingselementen mag verwachten. Ontwikkelaar Traveller’s Tales gaat er – terecht, als je het ons vraagt – vanuit dat spelers bekend zijn met de inspiratiebron en laat hen dus zelf de volgorde kiezen waarin ze de episodes willen doorspelen. De ultieme LEGO Star Wars beleving dus! Tenzij je een van dat handvol zielen bent met een voorkeur voor de Han Solo film…

De LEGO-games zijn een klein beetje zoals de films uit het Marvel universum. Je weet precies wat je kan verwachten en wordt dus ook zelden teleurgesteld als je toch besluit tot een kijkbeurt – of in dit geval: aankoop – over te gaan. Tegelijkertijd weet je ondertussen of dit type game jou al dan niet kan bekoren. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga zal het wiel niet heruitvinden en wil dat ook helemaal niet doen. Het zou uiteindelijk ook onnozel zijn om al te veel veranderingen door te voeren aan een winnend team. Wel proberen ze bij Traveller’s Tales dit keer voor iets meer diepgang op vlak van gameplay te zorgen. Dat betekent concreet dat de lichtsabels heftiger en met meer schwung zullen flitsen, en dat je ook op vlak van bouwmogelijkheden heel wat opties kan verwachten.

Voorlopige verwachting: Wat kan je na het jarenlange succesvolle parkoers van de LEGO games nog schrijven over de nieuwste telg in de reeks zonder in herhaling te vallen? Ik ga het persoonlijk zelfs niet proberen. De LEGO games hebben altijd garant gestaan voor een goede dosis ouderwetse fun, waar zowel jong als oud met volle teugen van kan genieten. Star Wars fans zullen ongetwijfeld smullen van dit pakket, dat alle negen episodes uit de titulaire Star Wars saga samen gaat aanbieden. Dat belooft alvast heel veel content en – als we Traveller’s Tales mogen geloven, en dat doen we – meer diepgang dan ooit tevoren. Star Wars fans voorzien dus best nu al wat extra ruimte in hun inmiddels omvangrijke videogamecatalogus: er komt er weer ééntje bij die de moeite vast waard zal zijn.