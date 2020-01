De games van 2020: Marvel’s Iron Man VR – “I am Iron Man”. Met deze woorden kwam eind april een even droevig als episch einde aan de tien jaar lange heerschappij van Iron Man over het hedendaagse superheldenlandschap. Robert Downey Jr. gaf met glans negen films lang gestalte aan de even geniale als flamboyante “miljardair, playboy en filantropist”. Waar de held op het witte doek echter miljoenen mensen wist te overtuigen, bleek de tinnen man in videogames slechts een schim van zichzelf te zijn. De tie-in games van Iron Man en Iron Man 2 waren zo absurd zwak dat de ontwikkelaars bij de derde film zelfs geen poging meer waagden. Jammer, want Tony Stark heeft potentie en spreekt bovenal enorm tot de verbeelding. Nu, jaren later, probeert Marvel het nog eens… en wel met behulp van virtual reality.

Marvel’s Iron Man VR – Wie droomt er niet van om Iron Man te zijn? Wel, Marvel probeert nu die droom te laten uitkomen met Iron Man VR, een game die je letterlijk door de ogen van Tony Stark laat kijken terwijl je het hoofd probeert te bieden aan een nieuwe dreiging zonder weerga. Veel kunnen we je nog niet vertellen over het verhaal, maar de trailers onthullen alvast dat een al dan niet letterlijk spook uit Tony’s verleden is teruggekeerd om hem het leven zuur te maken. Klinkt veelbelovend en dat zijn de eerste gameplaybeelden ook. Die zijn namelijk voor fans van de comics en films een waar feest van herkenning, met bekende locaties (Starks landhuis in Malibu) en personages (Friday). Wij kunnen alvast niet wachten om te zien waar dit nieuwe avontuur heen zal leiden.

Wat in de beelden vooral opvalt, is dat Marvel alles op alles zet om jou echt het gevoel te geven dat je Iron Man bent. Dat VR het ideale medium is om dit doel te bewerkstelligen, spreekt voor zich. Met die gekke bril op je hoofd, ben je plots tot alles in staat waar Iron Man toe in staat is. Je zoeft als een malle door het luchtruim en neemt vijanden onder vuur met het imposante wapentuig dat Tony Stark zelf ontworpen heeft. Veel langer dan enkele minuten zal het niet duren vooraleer je zelf je acties vergezelt van de sarcastische opmerkingen die van Iron Man op het witte doek zo’n amusant personage maken. Toegegeven: we zijn ons bewust van het feit dat een VR-titel altijd een beetje ‘hit-or-miss’ is, maar een beetje optimisme heeft nog nooit iemand kwaad gedaan.

Voorlopige verwachting: VR lijkt het ideale medium om Iron Man als personage eer aan te doen en dat is dan ook precies wat ontwikkelaar Camouflaj van plan is. Op basis van de eerste trailers en beelden zijn wij alvast bereid om de studio het voordeel van de twijfel te geven. Het verhaal lijkt – op basis van het handvol hints dat wij reeds konden terugvinden – lekker mysterieus te zijn, terwijl de gameplay je tegen hoge snelheid de wildste capriolen laat uithalen. Het is nog even afwachten of het allemaal even lekker speelt als het eruitziet – en of je na enkele rondjes door het virtuele luchtruim niet prompt je VR-headset onder kotst. Als dat echter niet het geval is, zien we geen reden waarom Iron Man VR geen nieuw succesverhaal zou kunnen worden voor Marvel.