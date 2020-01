De games van 2020: System Shock – Begin jaren ’90 begon de Amerikaanse ontwikkelaar Looking Glass Studios aan een ware “winning streak”. Van 1992 tot en met het jaar 2000 kwamen zij met titels als Ultimate Underworld: The Stygian Abyss, System Shock en System Shock II, Thief: The Dark Project en met als klap op de vuurpijl (voordat zij helaas de deuren sloten): Thief II. Met name System Shock heeft een enorme impact gehad op de gaming industrie, met spirituele vervolgen als Deus Ex en BioShock als voorbeeld. In 2012 verkreeg Night Dive Studios de rechten van het System Shock IP en eind juni 2016 verscheen een Kickstarter om een remake op te zetten. Halverwege 2018 werd de ontwikkeling van System Shock echter gepauzeerd, met een eventuele release in 2020.

System Shock – Zoals gezegd is het dus een remake van het origineel, dat alweer uit 1994 stamt, maar wat ís System Shock nou precies? System Shock is een first-persoon actie-RPG die je in de schoenen plaatst van een naamloze hacker, die opgepakt wordt als hij een paar gevoelige bestanden probeert te stelen. Het bedrijf TriOptimum (dat overigens enorm veel lijkt op het bedrijf Weyland-Yutani uit de Alien films) biedt je de mogelijkheid om alle aanklachten te laten vallen, als het je lukt om de kwaadaardige AI ‘SHODAN’ te hacken. Achtervolgd door SHODAN ga je een angstaanjagend avontuur tegemoet op Citadel Station.

Veel gameplayelementen die debuteerden in System Shock, zijn in de opvolgende jaren een inspiratie geweest voor talloze andere games. Citadel Station is een enorm complex om te onderzoeken, gevuld met de vijandelijke crew en verschillende puzzels die je moet oplossen om voortgang te boeken. Daarbij zijn er geen andere vriendelijke NPC’s aanwezig, maar je ontdekt juist meer over het station, SHODAN en de bemanning door middel van logboeken en audiotapes. Je kunt overigens ook terecht in de zogeheten ‘Cyberspace’, een digitale omgeving waar je de strijd aangaat met SHODAN’s beveiligingsprogramma’s.

Voorlopige verwachting: Een remake van een ware legende als System Shock is altijd welkom. Het is jammer dat de ontwikkeling voor nu op pauze staat, maar het is ook zeker noemenswaardig dat Night Dive Studios een stapje terug heeft genomen zodat ze alle beloftes waar kunnen maken. Van wat we in de beelden kunnen zien, is System Shock zeker geen achtbaanrit gevuld met explosies, maar juist een solitaire en duizelingwekkende ontdekkingstocht, met de immer lugubere SHODAN die je op de hielen zit. Look at you, hacker…