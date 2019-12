De games van 2020: Cyberpunk 2077 – We kunnen CD Projekt RED haast niet meer wegdenken uit het huidige gaming landschap. Nadat zij hun eerste titel hadden uitgebracht – de duistere RPG The Witcher – zijn ze op een ware ‘tour de force’ gegaan. Na de uiterst succesvolle vervolgen The Witcher 2: Assassins of Kings en The Witcher 3: Wild Hunt, is de Poolse studio begonnen aan de ontwikkeling van hun nieuwste titel. Het is inmiddels alweer zeven jaar geleden dat Cyberpunk 2077 aangekondigd werd, maar vanaf 16 april 2020 ligt de sci-fi RPG echt in de winkelrekken en het ziet er nu al naar uit dat dit één van de klappers van volgend jaar wordt.

Cyberpunk 2077 – Qua verhaal weten we nog niet bijster veel over Cyberpunk 2077. Voor nu kunnen we je vertellen dat je een huurling bent die ‘V’ heet en je staat op het punt om het flink te maken in Night City, de criminele metropool die gelegen is in de Free State of California. Zoals het titulaire ‘cyberpunk’ genre betaamt, is Night City tot de nok gevuld met criminaliteit, felle neonlichten, megacorporations en cyberware implantaten. Onder begeleiding van de mysterieuze Johnny Silverhand (Keanu Reeves) zul je steeds dieper in de krochten en verhalen van Night City duiken.

Cyberpunk 2077 is een open wereld first-person RPG en daarin staan thema’s, keuzes en consequenties centraal voor zowel het verhaal als de gameplay. Met de uitgebreide character creator moet het mogelijk zijn om het uiterlijk van V geheel naar jouw wens aan te passen, inclusief zijn of haar achtergrondverhaal. Dit heeft echter mogelijk ook gevolgen voor hoe de personages in Night City op V reageren en het kan zelfs het verloop van het verhaal veranderen. Ook de manier waarop je de naar verluidt talloze quests aanpakt is geheel aan jou. Zo is het mogelijk om een heel arsenaal aan wapens op te bouwen en alles omver te maaien en hakken, of om juist middels augmentaties en upgrades al sluipend en hackend te werk te gaan.

Voorlopige verwachting: Er is nog zoveel meer te vertellen over Cyberpunk 2077. De invloeden van andere media zoals ‘Neuromancer’, ‘Akira’ en natuurlijk ‘Blade Runner’ zijn overduidelijk. Volgens CD Projekt RED is Cyberpunk 2077 qua wereld iets kleiner dan die van The Witcher 3: Wild Hunt, maar er is qua content en quests net zoveel of zelfs meer te beleven in Night City. Creativiteit en keuzes maken is ‘the name of the game’ en de Poolse studio heeft met hun eerdere titels bewezen dat zij hier uitermate vaardig in zijn. Het is nog eventjes wachten tot we definitief met de game aan de slag kunnen, maar we durven nu al met enige zekerheid te zeggen dat Cyberpunk 2077 één van of misschien zelfs dé game van 2020 wordt.