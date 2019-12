De games van 2020: Atomic Heart – Games zijn een prachtig medium. Of zij ook onder de noemer ‘kunst’ vallen, is een discussie voor een andere keer, maar er zijn over de jaren toch een aantal klassiekers verschenen die hun plekje in de geschiedenisboeken verdiend hebben. Het is nu ook duidelijker dan ooit dat ontwikkelaars en games elkaar enorm weten te inspireren. De Russische studio Mundfish dropte in mei 2018 de trailer voor hun eerste game: Atomic Heart. Hoewel de releasedatum gepland stond voor 2019, hebben we afgelopen jaar vrij weinig vernomen van deze titel. Of we Atomic Heart écht in 2020 mogen verwachten, is nog niet bekend; desondanks willen we wel even vooruitblikken op deze bijzondere game.

Atomic Heart – De Sovjet-Unie bestaat nog. Beter gezegd, er heeft een enorme technologische revolutie plaatsgevonden: het internet, robots en hologrammen zijn allemaal gemaakt om te helpen met bijvoorbeeld de landbouw en nationale verdediging. Maar nu zijn ze het zat. De robots zijn in opstand gekomen, met alle gevolgen van dien. Je speelt de rol van een Sovjet KGB-officier die naar faciliteit #3826 is gestuurd om te onderzoeken wat daar is gebeurd en waarom de ‘Party’ niks meer van die faciliteit heeft vernomen. Wat er volgt is een krankzinnig avontuur in het hart van de Sovjet-Unie, dat duidelijk geïnspireerd is door games als Fallout, BioShock, Metro, S.T.A.L.K.E.R. en een vleugje NieR: Automata.

Volgens ontwikkelaar Mundfish is Atomic Heart een actie-RPG die – ook volgens de gameplay beelden – veelal gericht is op mêlee gevechten. Uiteraard zijn er ook vuurwapens te vinden, die je uitgebreid kunt aanpassen en gebruiken tegen de hordes aan robotgespuis wat op je pad komt. Naarmate het verhaal vordert zul je verschillende sfeervolle gebouwen en gebieden doorpluizen, hoewel het nog niet duidelijk is of Atomic Heart een open wereld heeft. In gesprek met Wccftech wist Mundfish CEO Robert Bagratuni wel te vertellen dat er meerdere verschillende ecosystemen aanwezig zullen zijn. Tevens werd er ook gesproken over PvP-gebieden en de aanwezigheid van een eventuele coöpmodus.

Voorlopige verwachting: Op het eerste gezicht lijkt Atomic Heart een liefdesbrief aan meerdere franchises en klassiekers te zijn en dat is ook meteen de aantrekkingskracht. Mundfish lijkt op deze manier een fris universum neer te willen zetten, dat we nog niet eerder hebben gezien. Volgens de geruchten is niet alles koek en ei bij de Russische studio hoewel dit noch bevestigd of ontkend is. We zullen het aankomende jaar even moeten afwachten, maar op papier lijkt Atomic Heart in ieder geval een van de meest sfeervolle games van 2020 te worden.