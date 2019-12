De games van 2020: Final Fantasy VII Remake – Elke serie, zij het nu films, boeken of games heeft zo zijn eigen heilige graal. In het geval van de langlopende Final Fantasy-serie is deel zeven toch bij de meeste gamers het meest blijven hangen. Het verhaal over de huurling Cloud en zijn kompanen is er één die niet enkel op de originele PlayStation is verteld. Dit deel mocht zelfs een film krijgen en diverse spin-off’s op andere PlayStation consoles. Hoewel dat leuke toevoegingen waren, gaat er natuurlijk niks boven de real deal. Nu we bijna 23 jaar verder zijn is het wat ons betreft dan ook wel eens tijd om te zien of het verhaal van Final Fantasy VII ons nog steeds mee weet te slepen en hier en daar ons zelfs een traan doet weg laten pinken.

Final Fantasy VII Remake – Voor de meesten zal het verhaal van Final Fantasy VII inmiddels bekende stof zijn en mocht dat niet zo zijn, dan kunnen we niks anders stellen dan dat je jezelf gewoonweg moet laten verrassen. Bovendien is het ook niet makkelijk om dit epos samen te vatten in slechts enkele regels, dus in plaats daarvan focussen we ons liever op wat er allemaal nieuw is. De gameplay is namelijk geheel anders dan wat we gewend zijn van de klassieker. Wellicht dat je onze preview er al eerder op hebt nageslagen, maar deze remake gaat meer voor een actievolle aanpak dan het tactische RPG-element wat we gewend zijn uit het origineel. Om fans van het origineel nog wel tegemoet te komen, wordt er ook gewerkt met de ATB-meter. Met een volle meter kan je de game in een soort super slow-mo terecht laten komen om het allemaal wat meer zoals vroeger te doen laten lijken.

Met deze formule, het combineren van moderne gameplay met toch wat vertrouwde elementen, is hetgeen waar het team achter de Final Fantasy VII Remake volledig voor gaat. Ze willen zowel fans van het eerste uur als moderne gamers aanspreken met deze remake. Omdat Final Fantasy VII voor zijn tijd al een gigantische game was, krijgen we met deze remake nog niet de volledige ervaring voorgeschoteld, maar slechts een deel. De reden die daarvoor wordt opgegeven is dat ze extra secuur willen zijn met een remake van deze titel. De verwachtingen zijn natuurlijk hoog en het team wil er alles aan doen om jong en oud tevreden te stellen. Wat we tot op heden van Midgar hebben mogen zien ziet er prachtig uit, maar dit is slechts het enige wat we dadelijk vooralsnog mogen zien zodra de game in onze handen komt, andere locaties zitten immers in latere episodes.

Voorlopige verwachting: We blijven gematigd enthousiast, maar dat is meer omdat we nu al durven te stellen dat de kritieken op deze game waarschijnlijk erg wisselvallig gaan zijn. Sommigen zullen de Final Fantasy VII Remake ronduit fantastisch vinden, anderen zullen niet zo blij zijn met de wijzigingen in de klassieke formule. Wij staan daar redelijk neutraal in. Mits goed uitgevoerd kunnen de veranderingen plus de prachtige manier waarop de wereld nu wordt weergegeven, ervoor zorgen dat de game volledig vers aanvoelt. De keerzijde kan zijn dat we terug gaan verlangen naar het origineel. Er zit niks anders op dan te wachten tot 3 maart 2020 wanneer Final Fantasy VII Remake in de winkels zal moeten verschijnen.