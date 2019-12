De games van 2020: Yakuza: Like a Dragon – We weten het zelf eigenlijk haast niet meer. Is het nou Yakuza 7 of is het Yakuza: Lika a Dragon? De originele Japanse titel van de Yakuza-serie is “Ryū ga Gotoku” wat zich letterlijk doet vertalen naar “Like a Dragon”. In Japan is het simpelweg deel zeven, maar het lijkt er op dat dit deel bij ons geen nummer ontvangt, maar de subtitel Like a Dragon. Eigenlijk een vrij logische keuze wanneer je nagaat dat dit deel in de Yakuza-serie qua gameplay totaal anders is dan wat we gewend zijn. Hoe dit uiteindelijk gaat uitpakken moeten we nog zien, maar we hebben er gezien de reputatie van de Yakuza-serie toch wel vertrouwen in dat dit een leuke game kan worden.

Yakuza: Like a Dragon – We stappen deze keer niet meer in de schoenen van Kazuma Kiryu, maar in die van een man genaamd Ichiban Kasuga. Lang geleden, in 2001, werd Kasuga gevraagd door de leider van de Arakawa familie om op te draaien voor een moord die iemand anders heeft begaan. Kasuga was hier wel voor in, denkende dat hij hiermee een held zou worden binnen de Tojo Clan. Wanneer hij achttien jaar later vrijkomt blijkt het toch net allemaal wat anders te zijn. Niemand weet nog wie hij is. Wanneer hij Masumi Arakawa hiermee confronteert, vraagt Arakawa aan Kasuga om voor hem te sterven en schiet hem neer. Wanneer Kasuga ontwaakt door de mislukte moordpoging, zit er niets anders op dan wraak te nemen op iedereen die hem heeft verraden.

In eerste oogopslag lijkt Yakuza: Like a Dragon weer oud en vertrouwd te zijn, maar zodra je op straat begint te vechten zien we plots iets heel anders. De gevechten zijn namelijk net zoals in ouderwetse Japanse turn-based RPG’s. Je hebt de keuze uit aanvallen, speciale aanvallen of het gebruiken van items tijdens elke beurt. Ergens past dit ook wel weer bij het bizarre karakter van deze serie. Tel daarbij op dat we een nieuw hoofdpersonage hebben en dus eigenlijk een schone lei. Het team achter de Yakuza-games had al verklaard eens iets anders te willen proberen en indien dit toch niet zou uitpakken zoals ze hopen, dat ze dan gelukkig snel weer terug kunnen keren naar de oude formule. Met een wat maffer hoofdpersonage als Kasuga lijkt de wijziging in gameplay echter wel een match made in heaven, denkende aan sommige ronduit bizarre JRPG’s die we in het verleden hebben mogen spelen.

Voorlopige verwachting: Een nieuw deel in de Yakuza-serie is eigenlijk altijd goed nieuws en het feit dat het team eens een keer wat anders wil proberen is hun goed recht. Vooral gezien de serie nu eigenlijk een soort van soft-reboot ontvangt. Onze avonturen met Kazuma Kiryu zullen we niet zomaar vergeten en we zijn benieuwd wat Kasuga ons allemaal gaat brengen. Wellicht is er deze keer iets meer focus op humor en wat minder op de dramatische aspecten, maar dat kan ook wel eens een keer leuk zijn. En wie weet krijgen we nu meer Yakuza games met verschillende hoofdpersonages. Verandering van spijs doet eten en we zullen zien of Yakuza: Like a Dragon smaakt naar meer.