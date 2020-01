De games van 2020: Oddworld: Soulstorm – Oddworld leeft! De serie die bekend werd dankzij de bizarre personages en kenmerkende artistieke stijl, is terug van weggeweest. We hebben in het afgelopen decennium wat remasters mogen verwelkomen, alsook een volledige remake van het eerste deel in de vorm van Oddworld: New ‘n’ Tasty! Nu is Oddworld: Soulstorm ook geen volledig nieuwe game, maar eerder een uitgebreidere versie van het tweede deel, Oddworld: Abe’s Exoddus. Dus jammer genoeg geen geheel nieuw verhaal, maar wel een klassieker die met de hedendaagse technologie hopelijk nog beter uit de verf gaat komen!

Oddworld: Soulstorm – De beelden die we inmiddels hebben gezien liegen er niet om. We krijgen een flinke upgrade voorgeschoteld, want Soulstorm zal niet de klassieke 2D formule volgen, maar eerder een soort 2.5D perspectief gebruiken. Daarnaast durven we ook stellen dat de ontwikkelaars prachtig werk zullen afleveren dankzij de Unity engine, die ze gebruiken om de bizarre wezens uit het Oddworld-universum tot leven te wekken, zoals we dat nog niet eerder hebben gezien. Oddworld: Soulstorm zal – zoals al eerder aangegeven – meer zijn dan een simpele remake; we krijgen namelijk ook het één en ander aan nieuws in deze titel.

Het originele Abe’s Exoddus was namelijk niet het volledige verhaal zoals de makers het graag hadden willen zien. Iets wat deze game wel zal bieden, want Soulstorm moet dus het échte tweede verhaal uit de geplande vijfdelige Oddworld-serie gaan vertellen. Hoeveel extra gameplay dit zal opleveren, durft men nog niet te stellen, maar we gaan dus dingen te zien en te horen krijgen die we nog niet wisten. Ook is al bekend dat een nieuwe Mudokon, genaamd Toby, een rol in het verhaal krijgt. Daarbij krijgen we op gameplay gebied nu ook het Quarma-systeem erbij, bekend uit Munch’s Oddysee. De keuzes die jij door de game heen maakt hebben dus invloed op het verhaal, maar de hoeveelheid eindes die we daarbij kunnen krijgen zijn nog niet bekend.

Voorlopige verwachting: De ontwikkelaars bij Oddworld Inhabitants lijken weer gemotiveerder dan ooit om ons deze game af te leveren. Hoewel het misschien een remake is, lijkt deze genoeg om handen te hebben om het voor de fans interessant te maken. Daarnaast zou de volgende stap een volledig nieuw verhaal zijn om het Oddworldverhaal eindelijk eens compleet te maken, iets wat fans van het eerste uur ook wel verdienen. Oddworld: Soulstorm is al diverse keren uitgesteld, maar zou dit jaar toch echt het licht moeten gaan zien. En hopelijk krijgen we dan deze titel voorgeschoteld, precies zoals de makers het graag zouden willen zien.