De games van 2020: Zombie Army 4: Dead War – Rebellion, de ontwikkelaar achter de Sniper Elite-serie en het in 2018 verschenen Strange Brigade, bracht enkele jaren terug ook de Sniper Elite spin-off Zombie Army Trilogy op de markt. Nadat je op het einde van Zombie Army Trilogy een ondode Hitler terugstuurde naar de hel, zal hij in 2020 terugkeren in Zombie Army 4: Dead War. Rebellion zal voor dit deel alle geslaagde gameplay elementen van hun bestaande franchises combineren tot een game tjokvol zombies klaar voor de slacht.

Zombie Army 4: Dear War – De opzet van Zombie Army 4: Dead War is redelijk simpel. Kies een personage om vervolgens in een relatief lineaire omgeving van A naar B te gaan. Daarbij is het de bedoeling om ondertussen zoveel mogelijk hordes zombies uit te schakelen. Dit doe je dit keer niet alleen door alles overhoop te knallen wat kruipt en rent, want nieuw in dit deel is ook de mogelijkheid om vallen neer te zetten en te activeren. Ook je omgeving helpt je een handje doordat er genoeg hulpmiddelen aanwezig zijn, zoals explosieve tonnen of een generator die de vloer onder stroom zet. Behalve het level design, zijn de personages ook een belangrijk element van de game. Door veel te spelen zal jouw personage levelen en daarmee unieke aanvallen, perks en vaardigheden ontgrendelen. Hierdoor kan je je wapens sterker maken of variaties op een bestaand wapen vrijspelen zoals elektriciteit.

Ook bevat de game perks die je meer helpen tijdens het avontuur. Denk hierbij aan een mega-aanval wat je kan doen als je genoeg vijanden achter elkaar uitgeschakeld hebt. Ook bevat de game een coöp modus en hierin kun je samen met drie anderen als een squad de strijd aangaan met de zombies. Mocht je aan de slag gaan in coöp, let dan wel op dat – net zoals de spelers – ook het aantal zombies en de moeilijkheidsgraad zal toenemen. Met dit gegeven in het achterhoofd is het wellicht niet heel verstandig om een squad samen te stellen bestaande uit vier verschillende type soldaten. Ook in een vierde zombie apocalypse is samenwerken immers een must, dus het is verstandig dat de rollen ook goed verdeeld worden.

Voorlopige verwachting: Zombie Army 4: Dead War zal zeker niet het wiel opnieuw uitvinden, maar dat hoeft met een game met een insteek als deze ook niet. Soms wil je gewoon met een paar vrienden hordes zombies terug de grond in stampen en dat is precies wat deze game je zal bieden. Aan Rebellion de taak om ervoor te zorgen dat we dat ook kunnen doen en met alle ervaring die ze op dat gebied hebben en van wat we tot nu toe gezien hebben, zijn ze aardig op de goede weg. Zombie Army 4: Dead War zal begin 2020 verschijnen en binnenkort lees je er nog veel meer over.