De games van 2020: Biomutant – Originele games zijn altijd welkom in een tijd dat er veel vervolgen uitkomen. Zo kijken we naar Ontwikkelaar Experiment 101, bestaande uit voormalig medewerkers van Avalanche Studios, die al geruime tijd werkt aan een geheel nieuw IP genaamd Biomutant. De game is al een lange tijd in ontwikkeling en zou eigenlijk in de zomer van 2019 verschijnen, maar helaas mocht dit niet zo zijn. De game heeft een originele en interessante setting, namelijk een actie-RPG in een post-apocalyptische wereld waar verschillende soorten mutanten rondlopen en de dienst uitmaken.

Biomutant – In een verwoeste maar kleurrijke wereld ben jij een van de weinigen die deze kan redden. Je kan jouw eigen personage ontwerpen, waarbij je de keuze hebt uit verschillende gemuteerde dieren, zoals een wasbeer, buidelrat of vogel. Jouw keuzes zullen effect hebben op de ontwikkeling van jouw mutant. Ongeacht je keuze kan jouw mutant met stijlvolle kung fu moves en gunplay afrekenen met iedereen die je op je weg tegenkomt. Je vechtkunst is niet alles wat je tot je beschikking hebt, want ook dien je rekening te houden met je armor-class en tijdens het avontuur zal je steeds andere en vreemdere krachten ontwikkelen. Gaandeweg de fantastische reis door de verlaten steden, sneeuwomgevingen en meer, kom je verschillende facties tegen die je kan bevrienden of waar je juist een gevreesde vijand van kan worden.

Vanzelfsprekend ontmoet je ook verschillende soorten vijanden, van kleine beestjes tot aan reusachtige monsters: ze zullen allemaal de revue passeren in de game. Het moge dus duidelijk zijn dat Biomutant veel elementen van andere bekende games in het genre zal combineren, waarbij uitwerking essentieel is. Hoewel de game al een tijd in ontwikkeling is, is het verhaal nog steeds niet helemaal uit de doeken gedaan. Wat al wel duidelijk is, is dat een ‘Tree of Life’ centraal staat in de wereld van de mutanten. Maar waar komen deze mutanten vandaan? Speelt het spel zich af op onze aarde, maar dan in de toekomst? Wat is er überhaupt gebeurd met de kleurrijke wereld van Biomutant? Vragen waar we hopen dat Experiment 101 door middel van het neerzetten van een leuk universum antwoord op kan geven.

Voorlopige verwachting: Ontwikkelaar Experiment 101 zit zeker niet stil om zijn ambitieuze idee werkelijkheid te laten worden. De originele setting van dit nieuwe IP en de combinatie van verschillende elementen die je kent uit andere games in het genre, maakt ons nieuwsgierig naar het eindresultaat. Van wat we hebben gezien is Experiment 101 in ieder geval op visueel vlak al op de goede weg, nu hopen dat ook de gameplay goed uitpakt. Biomutant heeft nog altijd geen concrete releasedatum, maar wat ons betreft mag Experiment 101 zijn tijd nemen om het spel tot in de puntjes uit te werken.