De games van 2020: Dragon Ball Z: Kakarot – Dragon Ball Z: Kakarot is de nieuwste game binnen de Dragon Ball-franchise. Na meerdere vechtspellen gesitueerd in het Dragon Ball-universum, kunnen we later deze maand een game met een iets andere insteek verwachten. Ontwikkelaar CyberConnect2 gooit het namelijk dit keer over een iets andere boeg. De nieuwe Dragon Ball game is geen traditionele fighting-game, maar een actie-RPG met een hele openwereld om in rond te vliegen, die natuurlijk nog steeds draait om onze favoriete Saiyan.

Dragon Ball Z: Kakarot – In deze game zal je het gehele verhaal van Dragon Ball Z doorlopen. Van Raditz tot Buu, alle iconische momenten zullen voorbijkomen. Het bekende verhaal is gelukkig niet alles wat het spel te bieden heeft. De game bevat namelijk ook veel zij-missies waar je ook iets minder bekende of zelfs vergeten gezichten uit de Dragon Ball-saga in voorbij ziet komen. Je blijft echter te allen tijde gebonden aan het chronologische verhaal van de serie, waardoor het niet mogelijk is om met Goku richting de Androids te gaan, terwijl Raditz nog steeds op aarde rondloopt. Hoewel de game de subtitel Kakarot draagt, is gelukkig niet alleen Goku speelbaar. Dit zou natuurlijk betekenen dat de game rond de Cell Saga voor een tijdje ophoudt.

Gelukkig kan je ook met Piccolo, Vegeta en Gohan aan de slag. Doordat er voor deze opzet is gekozen, is het ook mogelijk om als bijvoorbeeld Majin Vegeta de wereld te verkennen voordat je de strijd met Buu aangaat. Ook bevat de game zogeheten support-personages en dit zullen de wat minder krachtige Z-fighters – wat toch vooral de menselijke strijders van de serie zijn – zijn zoals Yamcha, Krillin en Tien, die je helpen tijdens een gevecht. Elk support-personage heeft ook toegang tot een eigen speciale aanval bekend van de serie. Door de opzet van de game is het tijdens het spelen van de game nodig om net zoals in de serie je powerlevel te verhogen. Het verhogen van een powerlevel kan door middel van vissen, eten, trainen, vechten en de eerdergenoemde zij-missies. Alle activiteiten beschikbaar in de openwereld dragen bij aan de ontwikkeling van het personage waar je mee speelt. Des te meer zij-activiteiten je met succes uitvoert, hoe sterker je wordt om de slechterik te verslaan in een spectaculaire strijd.

Voorlopige verwachting: Fans van Dragon Ball Z kunnen onderhand alle iconische gevechten en uitkomsten dromen. Dit neemt echter niet weg dat een actie-RPG in het Dragon Ball-universum meer dan welkom is. Uitgever Bandai Namco en ontwikkelaar CyberConnect2 hebben, door alle eerdere projecten, in ieder geval genoeg ervaring met de Dragon Ball-games om er echt weer iets moois van te maken. Wij kunnen zodoende niet wachten om over twee weken met Goku op Namek eindelijk Super Saiyan te worden en Frieza door de helft te slaan.