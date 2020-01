De games van 2020: Persona 5 Royal – Ah Persona 5… Vele liefhebbers van het JRPG genre hebben vast al kennis gemaakt met deze titel toen die in 2017 bij ons uitkwam en velen kunnen waarschijnlijk bevestigen dat Persona 5 werkelijk een meesterwerk is. Het was een game waar je gemakkelijk een 100-tal uren in kon spenderen en telkens opnieuw geboeid kon worden door het intrigerende verhaal van de Phantom Thieves. Een tijdje geleden kwam ontwikkelaar Atlus echter op de proppen met het nieuws dat Persona 5 een uitgebreidere versie zou krijgen onder de noemer Persona 5 Royal, vergelijkbaar met hoe Persona 4 indertijd een “Golden” versie kreeg. Laat de Persona gekheid maar (opnieuw) beginnen!

Persona 5 Royal – Deze game biedt dus hetzelfde basisverhaal aan als het origineel: je neemt de rol op van Joker, die samen met een hoop partners in crime de beruchte Phantom Thieves of Hearts vormt. Het doel van de Phantom Thieves klinkt in essentie simpel: corrupte personen doen inzien dat ze verkeerd bezig zijn en hen zich laten bekeren tot een betere levensstijl. In werkelijkheid zijn de zaken iets ingewikkelder: Joker en co. moeten binnenbreken in zogenaamde paleizen die te vinden zijn in de droomwereld van corrupte mensen, om daar puzzels op te lossen en uiteindelijk een schat te stelen: Anime-Inception zeg maar. Ondertussen leef je ook het leven van een doorsnee Japanse student en moet je zien incognito te blijven, terwijl de wereld rondom je fanatiek probeert te bepalen wie die Phantom Thieves zijn.

Persona 5 gaf ons al toegang tot hopen personages en paleizen om te infiltreren met de hulp van massa’s zogenaamde Persona’s. Dit zijn speciale wezens die je aan je bindt en die je gebruikt om gevechten te winnen. Persona 5 Royal doet hier nog een schepje bovenop en geeft ons een boel nieuwe personages, waaronder een nieuw lid van de Phantom Thieves, genaamd Kasumi Yoshizawa. Daarnaast krijgen we een nieuw paleis om te infiltreren, nieuwe persona’s om te verzamelen, nieuwe songs die de soundtrack nog beter maken, nieuwe activiteiten om in je vrije tijd te doen en nog zoveel meer. Je dacht misschien dat het niet mogelijk was, maar Persona 5 kan dus wel degelijk nog uitgebreider worden dan het oorspronkelijk al was.

Voorlopige verwachting: Als we op het niveau van de basis game mogen afgaan, wordt Persona 5 Royal opnieuw een echte topper. In essentie staat meer Persona 5 content logischerwijs synoniem aan meer kwaliteit. De basisgame was echter wel al een slordige 80 tot 100 uur lang, dus ergens duiken wel twijfels op of deze grote uitbreiding het waard zal maken om opnieuw zoveel tijd van onze drukke levens aan op te offeren. De bergen nieuwe content die ons beloofd werd, voorspellen alleszins wel al een positieve uitkomst. De laatste tijd bombardeerde Atlus ons bovendien met allerlei korte trailers die de verschillende individuele personages in de bloemetjes zetten en deze trailers kan je allemaal nakijken op onze site. Persona 5 Royal verschijnt in het Westen in de lente.