De games van 2020: SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated – Jeugdsentiment is een krachtig wapen: het is fascinerend hoe bepaalde zaken je doen terugdenken aan een tijd lang geleden, waarin we nog jong en onschuldig waren. Bij games is dat uiteraard niet anders en dat weten ontwikkelaars maar al te goed. Deze generatie kregen we namelijk veel remasters van allerlei games uit de oude doos, die vooral mikten op die nostalgiefactor. Denk bijvoorbeeld aan de Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy of de recente Disney Classic Games heruitgave van Aladdin en The Lion King. In dat rijtje komt dit jaar ook SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated uit, een remake van de oorspronkelijke PS2-titel uit 2003. SpongeBob en co. staan opnieuw helemaal klaar om Planktons kwade plan te stoppen, dit keer geoptimaliseerd voor de huidige generatie. Wij zijn er klaar voor!

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated – Deze game is een vrolijke platformer die zich afspeelt in de kleurrijke wereld van SpongeBob en vrienden, en mikte indertijd dus vooral op een wat jonger publiek. Deze nieuwe versie is hierin niet anders, maar wellicht zullen vele gamers die toen met SpongeBob opgroeiden nu ook opnieuw aangetrokken worden tot deze titel. Vroeger konden platformers echter wel eens berucht moeilijk zijn, vooral omdat de technische kant van zaken toen nog niet zo ver gevorderd was als nu. De grote aantrekkingskracht van deze Rehydrated-versie is dan ook dat die “verouderde” frustraties in deze versie weggewerkt zouden moeten zijn. Onder andere de camera en de besturing zijn grondig aangepakt, waardoor het geheel eigenlijk kan doorgaan voor een hedendaagse platformer.

Op grafisch vlak heeft de game uiteraard ook een mooie oppoetsbeurt gekregen. Van SpongeBobs ananas diep in de zee tot het beroemde “Korstige Krab” restaurant: alles blinkt zoals nooit tevoren en alle gameplay zal normaal gezien een soepele 60fps door de volledige game heen moeten ondersteunen. De pret is hier echter nog niet afgelopen: de makers onthulden namelijk dat naast grafische en mechanische verbeteringen, ons ook nog een hoop nieuwe content staat te wachten die destijds niet in het origineel werd bijgesloten. Om het geheel zelfs nog mooier te maken, kunnen we de game nu ook in lokale of online coöp spelen. De makers willen dus zeker niet dat we ons zullen vervelen met deze titel.

Voorlopige verwachting: Gebaseerd op wat we al zagen van deze titel, kunnen we met een positieve blik vooruit kijken naar SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Verbeterde graphics en een vlottere gameplay gaan hier hand in hand met een hoop nieuwe content, wat het toch wel de moeite waard maakt om de straten van Bikini Bottom 17 jaar later nog eens te verkennen. De game is dan misschien wel erg eenvoudig en niet erg diepgaand, maar gezien het doelpubliek is dat ergens wel logisch. Tussen alle diepgaande verhalen die we vandaag de dag voorgeschoteld krijgen, is een luchtig verhaal vol nostalgie echter soms exact wat we nodig hebben. De maker van SpongeBob is dan misschien onlangs overleden, maar zijn cultureel erfgoed blijft eeuwig voortleven. “Kunnen we, kinderen? Aye aye, kapitein!”