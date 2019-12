De games van 2020: Watch Dogs: Legion – Watch Dogs: Legion is intussen al het derde deel in één van Ubisoft’s meest recente franchises. De eerste Watch Dogs titel stamt inmiddels al uit 2014 en werd voor de release indertijd gehypet als een revolutionaire game voor de nieuwe generatie consoles. Deze verwachtingen werden toen jammer genoeg slechts gedeeltelijk ingelost, waardoor vele fans wat ontgoocheld waren in het uiteindelijke resultaat. Watch Dogs 2 uit 2016 loste veel problemen op, maar veel hype bleef er voor dit vervolg niet meer over. Watch Dogs: Legion wil de franchise opnieuw groot maken en kiest hier resoluut voor vrij ingrijpende veranderingen. Een nieuw decor met nieuwe gameplay mechanics, maar wel nog steeds hetzelfde iconische hacker-gevoel dat de stad rondom je een digitale speeltuin is.

Watch Dogs: Legion – Deze game speelt zich af in een toekomstige versie van Londen, dat na het hele Brexit-debacle in totale chaos is gestort. Londen wordt bestuurd door een totalitair regime, waardoor de algemene sfeer in de stad tot diep onder het vriespunt is gezakt. Criminaliteit is alomtegenwoordig en vele burgers pikken het hele systeem niet langer. Dit is waar jij als speler op het toneel verschijnt: je speelt namelijk als deze burgers die een opstand organiseren tegen het regime, in de hoop het systeem onderuit te halen. Jawel, we hebben hier geen verkeerde meervoudsvorm gebruikt: je neemt de rol op van alle burgers die in de straten van Londen ronddwalen. De revolutie heeft vele gezichten en het is aan jou om zoveel mogelijk van deze gezichten over de eindstreep te trekken.

Oorlog verandert echter nooit, dus het lijkt logisch dat er op je tocht vele slachtoffers zullen vallen. Watch Dogs: Legion werkt dan ook met een permadeath-systeem, waardoor alle personages die het loodje leggen ook echt dood blijven en niet zomaar eventjes respawnen bij het vorige checkpoint. Het is alleszins een grote verandering in speelstijl ten opzichte van de vorige titels, waar je vast hing aan één specifieke protagonist. Het kan je als speler misschien voorzichtiger doen omgaan met je personages, maar aan de andere kant kan dit er wel voor zorgen dat je je minder gaat binden met je personages, gezien sommigen al heel snel geëlimineerd kunnen worden. Het concept belooft ons in ieder geval een erg gepersonaliseerde game, waar geen enkele playthrough tweemaal hetzelfde zal zijn.

Voorlopige verwachting: Toen wij de game onlangs konden spelen, waren we zeker onder de indruk van de nieuwe weg die de Watch Dog franchise is ingeslagen. Het toekomstige Londen is met erg veel oog voor detail gemaakt, wat het ontdekken van de wereld uiteraard des te meer interessant maakt. Door wel erg ingrijpende veranderingen te maken, is het mogelijk dat Ubisoft een nieuw publiek voor de franchise probeert aan te trekken, wat uiteraard een goede zaak is. Tegelijk kan dit ook een omgekeerd effect creëren, waardoor eerdere fans van de franchise wat afgeschrikt worden door de drastische veranderingen aan ‘hun’ franchise. Wat de toekomst voor Watch Dogs zal brengen, zullen we te weten komen vanaf later in 2020, wanneer deze titel in de rekken ligt.