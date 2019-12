De games van 2020: Dying Light 2 – Dying Light was een erg succesvolle titel voor Techland. Dit kwam voornamelijk door het feit dat de game erg goed en leuk was om te spelen. Om de titel in leven te houden, heeft de ontwikkelaar de game jarenlang van nieuwe content voorzien, maar nu is het wel tijd voor een vervolg. Daar hebben we lang op moeten wachten, maar uiteindelijk werd Dying Light 2 in juni 2018 onthuld. Doordat het eerste deel zo succesvol was en goed wist te scoren, zijn de verwachtingen voor diens vervolg natuurlijk torenhoog. Zo hoog zelfs dat het een haast onmogelijke taak lijkt om hieraan te voldoen.

Dying Light 2 – Er wordt een sprong in de tijd gemaakt in Dying Light 2, want de game speelt zich vijftien jaar na de uitbraak van het virus af. Tevens krijg je de controle over een ander hoofdpersonage dan in het eerste deel. Nu ga je als Aiden Caldwell aan de slag, een overlevende van de infectie die hem exceptionele vaardigheden heeft opgeleverd. Met zijn speciale mogelijkheden gaat hij de strijd aan met de vele ‘infected’ en probeert hij zijn stad te redden. De aangetaste mensen zijn echter niet de enige die je het leven moeilijk maken, want degene die nog niet zijn geïnfecteerd hebben verschillende facties gevormd, die ook weer in oorlog met elkaar leven.

Het tweede Dying Light deel volgt in grote lijnen dezelfde formule als diens voorganger, maar verbetert deze en voegt daar meer aan toe. Caldwell kan dezelfde acrobatische toeren uithalen als het hoofdpersonage uit het eerste deel, maar zal nu nog soepeler te besturen zijn en er zijn meer mogelijkheden. Natuurlijk zijn er ook weer verschillende vijanden – die zich agressiever gedragen wanneer het nacht is – maar doordat we nu 15 jaar verder zijn, zijn ook zij geëvolueerd. Hierdoor zal je anders op hen moeten anticiperen dan voorheen. Je hoeft je ook geen zorgen te maken of er genoeg te doen zal zijn, want de map is veel groter dan die van het origineel en er zal voor meer dan 100 uur aan gameplay in de game zitten.

Voorlopige verwachting: De verwachtingen voor Dying Light 2 zijn zeer hoog, maar met wat Techland al heeft laten zien, lijkt het erop dat alles ingelost gaat worden. De omgevingen waarin je terechtkomt zijn vier keer groter dan in het eerste deel, er is meer dan 100 uur aan content beschikbaar en keuzes die je maakt kunnen grote gevolgen hebben in de game. Dat motiveert opnieuw spelen en voeg daar nog eens geëvolueerde vijanden, meer vloeiende freerunbewegingen én nieuwe mogelijkheden voor het hoofdpersonage aan toe, en je hebt op papier een prima vervolg. Gezien Techland het origineel ook uitvoerig ondersteuning heeft geboden, zal Dying Light 2 na de release ongetwijfeld ook langdurig van nieuwe content voorzien worden. Nu maar hopen dat het ook voldoende afwisseling brengt.