De games van 2020: Tales of Arise – Het is een aantal jaartjes stil geweest rondom de Tales of-serie, maar volgend jaar zal er weer een nieuw deel in de winkels verschijnen. Niet heel schokkend zou je denken, maar toch is dit wel een speciale uitgave. Volgend jaar bestaat de serie namelijk 25 jaar en dat wordt gevierd met Tales of Arise. Bandai Namco stopt erg veel tijd in de ontwikkeling van dit nieuwe deel om er zo voor te zorgen dat dit de beste game in de reeks tot op heden wordt. Om dit voor elkaar te krijgen heeft de ontwikkelaar besloten over te schakelen naar een nieuwe engine en er is gekeken naar het vechtsysteem om dit aantrekkelijk te maken voor zowel fans als nieuwkomers.

Tales of Arise – Er zijn al achttien games verschenen in de hoofdserie van de Tales of-franchise, maar dit zijn op zichzelf staande delen. Je hoeft dus niet het vorige deel gespeeld te hebben om te kunnen genieten van een nieuw deel. Dit is ook het geval met Tales of Arise. Hierin draait het om de planeet Dahna. De godsdienst is Rena, dat tevens een zichtbare planeet in de lucht is. De mensen op Rena kijken echter neer op diens ‘buren’ en gebruiken Dahna als hun persoonlijke gebruiksvoorwerp. Zij trekken belangrijke bronnen leeg en mensen worden gebruikt als slaven. Twee helden proberen deze onderdrukking eindelijk eens een halt toe te roepen.

Het is de bedoeling dat het nieuwste deel in de langlopende serie een nieuwe standaard gaat zetten voor de franchise wat betreft graphics en combat. Voor Tales of Arise is er gekozen om gebruik te maken van Unreal Engine 4, die al in verschillende games bewezen heeft mooie plaatjes op het beeld te kunnen toveren. Het vechten heeft volgens de ontwikkelaar een flinke update gehad, waardoor het een stuk spectaculairder zal zijn dan in voorgaande delen het geval was. Natuurlijk wordt de bekende RPG-gameplay behouden, waardoor Tales of Arise nieuw, maar toch vertrouwd aan zal voelen.

Voorlopige verwachting: De Tales of-serie heeft over het algemeen aardige en/of goede games op de markt gebracht, maar er is nog nooit een megahit uit voortgekomen. De reeks viert volgend jaar zijn 25-jarig jubileum, dus dit is het ideale moment om dat eens voor elkaar te krijgen. De beelden en informatie die van Tales of Arise naar buiten zijn gekomen zijn nog vrij summier, maar het lijkt er op dat de actie in ieder geval een stuk spectaculairder is dan in de voorgaande delen. Doordat er nog zo weinig van de game getoond is, zijn er ook nog genoeg vraagtekens te plaatsen, maar we hebben vertrouwen in Bandai Namco dat ze met een mooi nieuw deel op de proppen zullen komen.