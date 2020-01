De games van 2020: Gods & Monsters – Ubisoft focust zich de laatste jaren steeds meer op openwereldgames en de volgende titel die zich onder die noemer kan scharen is Gods & Monsters. Deze game wordt gemaakt door het team dat ook verantwoordelijk was voor Assassin’s Creed: Odyssey en zij weten hoe je een openwereldtitel moet maken. Het team weet dus wat ze doen, maar tegelijkertijd brengt Ubisoft wel erg veel openwereldgames uit dat ze allemaal toch wat op elkaar beginnen te lijken. Gods & Monsters lijkt echter wel wat anders te gaan bieden en laten we hopen dat de Franse uitgever origineel uit de hoek kan komen.

Gods & Monsters – De goden zijn gevangen genomen op het ‘Eiland der Gezegenden’ en om hen te kunnen bevrijden, zal je je door vele mythische monsters heen moeten slaan. Hier blijft het echter niet bij, want de fantasiewereld waarin je terecht komt zit ook vol met hindernissen, onaangename verrassingen en kerkers vol met boobytraps en vijanden. De eenmans-reddingsactie lijkt een bijna onmogelijke opdracht, maar om je te helpen hebben de goden van Olympus je speciale krachten gegeven. Dit maakt het speelveld een stuk eerlijker en het stelt je in staat om je krachten te meten met bekende mythische monsters zoals Gorgon, Cyclops en Hydra.

Gods & Monsters werd nog niet zo lang geleden aangekondigd, namelijk tijdens de afgelopen E3 in Los Angeles. Daar werd een korte trailer van de game getoond en er werd een korte beschrijving gegeven. Daarna is er nagenoeg geen informatie meer verschenen over deze titel, buiten hetgeen we nu weten en benoemd hebben. Het enige wat later wel nog werd aangekondigd, is dat Gods & Monsters laat in 2020 zal uitkomen en dat de game niet alleen naar de PlayStation 4 komt, maar ook naar diens opvolger. Het is momenteel nog niet bekend of dit een gelijktijdige release zal zijn of dat de PS4-versie eerder zal uitkomen dan de PS5-versie.

Voorlopige verwachting: Het is nagenoeg onmogelijk om nu al enige verwachtingen te hebben van Gods & Monsters. Buiten de wat grove lijnen is er weinig over de game bekend. Ook zijn er nagenoeg geen beelden vrijgegeven, dus dat geeft gamers weinig informatie om een beeld te kunnen vormen. Dat het team achter Assassin’s Creed: Odyssey de drijvende kracht achter deze nieuwe Ubisoft game is, geeft vertrouwen maar daar kunnen nog geen voorlopige conclusies uit getrokken worden. Het is vooralsnog dus afwachten wat Gods & Monsters nu exact is, maar daar zullen we in de loop van dit jaar ongetwijfeld meer over te horen gaan krijgen. Wel hopen we dat Ubisoft echt iets nieuws gaat bieden, omdat gamers zo langzamerhand weleens ‘openwereldmoe’ zouden kunnen worden.