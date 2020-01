Zo op de eerste dag van het nieuwe jaar is het gelijk tijd om alvast even vooruit te kijken naar wat we de komende weken qua releases mogen verwachten. Januari is altijd een relatief rustige maand en dat is in 2020 niet anders. Toch verschijnen er wel wat games en die hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Week van 3 januari

Geen releases

Week van 10 januari

AO Tennis 2 (PS4)

Week van 17 januari

Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX (PS4)

Alelier Dusk Trilogy Deluxe Pack (PS4)

Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX (PS4)

Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea (PS4)

Dragon Ball Z: Kakarot (PS4)

Week van 24 januari

Moons of Madness (PS4)

Rugby 20 (PS4)

Week van 31 januari

Journey to the Savage Planet (PS4)

Arc of Alchemist (PS4)

Blair Witch (PS4)

Pillars of Eternity 2 (PS4)

Ash of Gods: Redemption (PS4)

Nog van plan een game te halen deze maand? Laat het hieronder weten.