Het is 2020! Het nieuwe jaar is alweer aangebroken en dit belooft een erg mooi jaar te worden met de next-gen consoles in het vooruitzicht. Voordat die consoles uitkomen hebben we echter nog een hoop games waar we ons mee mogen gaan vermaken. Denk aan Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3, Marvel’s Avengers, The Last of Us: Part II en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het laatste volwaardige jaar van de huidige generatie consoles zal dus op een mooie manier afgesloten worden en we zijn weer volop van plan om jullie dagelijks op de hoogte te houden. Kortom, elke dag zul je in 2020 hier bij PSX-Sense terecht kunnen voor het laatste nieuws, de nieuwste previews, reviews, specials en nog veel meer!

Het jaar 2019 was een erg mooi jaar voor PSX-Sense, waarin we een hoop mooie dingen hebben kunnen doen. Zo lanceerden we een nieuwe website, zagen we weer een groei in activiteit en bezoeken, en meer. Het jaar 2020 zetten we op soortgelijke voet voort, maar we hebben tevens nog wat mooie plannen. Wat die plannen zijn, dat zie je vanzelf.

Om PSX-Sense mogelijk te maken hebben we jullie nodig en daarom willen we iedereen bedanken voor de support in 2019. We hopen jullie allemaal in 2020 weer te mogen verwelkomen en het enige wat ons verder nog resteert, is jullie namens het gehele PSX-Sense team een prachtig en mooi 2020 toe te wensen! Gelukkig nieuwjaar!