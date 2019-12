Het is vandaag dinsdag 24 december en dat betekent dat het vanavond kerstavond is. Via deze weg willen we iedereen een hele fijne kerst wensen en geniet van de komende dagen, alsook de dagen tot aan de jaarwisseling. Lekker ontspannen met vrienden, familie en anderen, heerlijk gamen en warm binnen zitten, zo zal het er voor velen van jullie ongetwijfeld uitzien. Geniet ervan!

Moet je werken de komende dagen? Ook dan willen we je natuurlijk hele fijne dagen wensen evenals succes, het zijn de laatste loodjes van het jaar! Voor ons betekent dit dat we er even ‘tussenuit’ gaan, maandag 6 januari pakken we alles weer op, maar natuurlijk zal PSX-Sense niet leegstaan de komende anderhalve week.

Zoals je inmiddels wel weet zullen we de komende tijd dagelijks meerdere artikelen publiceren, waarin we vooruit kijken naar de games van het komende jaar. Dat is niet alles, want we hebben ook traditiegetrouw morgenochtend weer een leuke kerstactie en tevens staat er nog meer op het programma.

Voor nu willen we jou (nogmaals) een fantastische kerst wensen. Geniet van deze mooie avond en de komende twee dagen!