We zetten dit jaar onze traditie weer voort: een grote actie op PSX-Sense waarbij we tussen morgen en Nieuwjaar meerdere prijsvragen hebben. Verschillende uitgevers hebben ons goodies en games opgestuurd, die we via diverse acties zullen weggeven!

Er staat weer een hoop op het programma, want we hebben weer mooie prijzen mogen ontvangen voor deze actie. We raden je dan ook aan om dagelijks even terug te komen voor de prijsvragen, want er zit ongetwijfeld iets voor jou bij. Wat we zoal weggeven, houden we natuurlijk nog even geheim.

Op deze manier sluiten we het jaar 2019 feestelijk af en luiden we 2020 op een leuke manier in. Kortom, zorg dat je PSX-Sense in de gaten blijft houden de komende dagen.