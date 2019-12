Het is nog een jaar wachten totdat we met de PlayStation 5 aan de slag kunnen, maar Sony heeft in de afgelopen maanden al het één en ander aan details gedeeld. Deze details hebben we verzameld in één groot overzicht die we vanaf vandaag live zullen bijhouden met de nieuwste informatie.

Voor het uitgebreide artikel kan je hier terecht en bij nieuws maken we daar melding van middels een nieuwsbericht. Tegelijkertijd zullen we ook het artikel updaten, zodat je altijd een centrale plek hebt om op terug te vallen wat betreft de laatste bekende informatie over de next-gen console van Sony.

Op dit moment is slechts een klein beetje van de informatie bekend, dus veel is nog speculatief, maar naarmate de release dichterbij komt zullen al die speculatieve punten aangepast worden naar feiten, dit aan de hand van wat Sony zoal bekendmaakt.