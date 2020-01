Het jaar 2020 is aangebroken en dat betekent dat we automatisch onze blik verleggen naar alles wat ons dit jaar te wachten staat. De voornaamste focus zal dit jaar op de next-gen consoles liggen, die tegen het einde van dit jaar zullen verschijnen. Samen met ongetwijfeld een aantal top-games, maar laten we ook de games voor PlayStation 4 niet vergeten. Reden te meer om hier dus eens samen met jullie vooruit te kijken.

Dit jaar staat er weer een hoop moois op ons te wachten, alleen wat is nu hetgeen waar jullie het meest naar uitkijken? Is dat de naderende release van Dying Light 2, of het verschijnen van Cyberpunk 2077? Wat te denken van The Last of Us: Part II die eind mei eindelijk naar ons toekomt. Dat zijn zomaar drie titels en dan heb je ook nog games als Resident Evil 3, Marvel’s Avengers, Watch Dogs: Legion, Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake en nog veel meer. De lijst met games waarvan we weten dat ze gaan verschijnen dit jaar is behoorlijk lang en er zullen ongetwijfeld nog nieuwe titels bijkomen.

Wat is voor jullie nu hetgeen waar naar uitgekeken wordt? Is dat een specifieke game, een Triple-A titel of juist een wat kleinere game? Zijn het meer games of kan het je allemaal gestolen worden en kan je niet wachten op de next-gen consoles? Wat het ook zijn mag, feit is dat het een vol jaar belooft te worden met behoorlijk wat releases. Laat hieronder horen waar jij het meeste naar uitkijkt, we zijn erg benieuwd!