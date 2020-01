Special: Vijf redenen om uit te kijken naar Zombie Army 4: Dead War – Over een paar weken verschijnt de zombie knaller Zombie Army 4: Dead War. Die game hebben we onlangs uitgebreid kunnen spelen en in onze preview kun je er alles over lezen. Met deze aanstaande release in het vooruitzicht willen we nog even vijf punten aanstippen waarom je naar deze game moet uitkijken, want hoewel het geen Triple-A titel betreft betekent dat niet dat de game daarom niet op je verlanglijst mag staan. Zombie Army 4: Dead War heeft zoals het er nu naar uitziet genoeg in zich om je langdurig te vermaken.

Coöp vermaak

Iedereen die de eerdere delen gespeeld heeft, alsook Strange Brigade, die weet dat dit type game zich perfect leent om in coöp gespeeld te worden. Dat is geen verplichting, want als je alleen wilt spelen krijg je daar alle ruimte toe. In coöp is het echter wel een stuk leuker, enerzijds omdat de uitdaging iets toeneemt in de vorm van meer zombies, anderzijds omdat samenwerken je verder zal brengen. Je hebt dan immers meer kans doordat je elkaar kunt reviven en de game is ook zo gemaakt dat het floreert in een coöperatieve speelstand. Mocht je iemand kennen om de game in coöp mee te spelen zodra die uit is, doe dat zeker.

Bizarre zombies

De standaard slome zombies en de gepantserde varianten kennen we nog uit de trilogie en die zullen nu natuurlijk niet ontbreken. Rebellion gaat nu echter wel een stap verder en introduceert veel meer varianten. Niet alleen krijg je meer diversiteit in de zombies, ook krijg je te maken met een soort bazen. Het beste voorbeeld daarvan zijn gemuteerde voertuigen die half uit staal en half uit zombie materiaal bestaan. Die zijn ontzettend sterk en vragen om een goede manier van aanpak. We hebben er slechts twee gezien, maar naar verwachting zal de game meer van dat soort bizarre zombievarianten bevatten.

Vermakelijke vallen

Een concept dat in Strange Brigade verder uitgewerkt werd, zal in deze game met nog meer variatie terugkomen. Niets is zo bevredigend als een hele horde zombies in één keer uitschakelen met een val. Dit kunnen standaard explosieve tonnen zijn, maar veel leuker is het om een grootschaliger evenement te activeren. Denk aan water onder stroom zetten, raketten ontsteken en alles platbranden en ga zo maar door. De game zal in elk level voorzien zijn van een hoop van dit soort aanvallen en het is zaak hier echt goed op te letten voor een effectieve uitkomst.

Lange speelduur

De game op zichzelf doorspelen zal naar verwachting een uur of tien tot twaalf duren, maar daarmee zit het er niet op. Tijdens de speelsessie zagen we al veel collectables in de levels, denk aan vreemde kleine wezens, wandelende handen en meer, die natuurlijk Trophies zullen opleveren. Naast dat je voor de Trophies kunt gaan, zul je in de levels ook upgradepunten kunnen vinden die je weer kan spenderen aan allerlei verbeteringen waardoor je ook beter voor de dag komt. Dat zal ongetwijfeld goed van pas komen als je de game op een hoge moeilijkheidsgraad gaat spelen. Eén keer de game doorspelen levert genoeg op, maar een tweede keer met een extra goede blik rondkijken zal geen kwaad kunnen en eventueel in coöp spelen zorgt voor meer vermaak.

Hordes

Als laatste zal de game nog een Horde modus bieden en daarin krijg je een reeks levels te spelen die gevuld zijn met een shitload zombies die je in golven moet verslaan. Reken maar dat het weer lastig kan worden gezien je niet met de beste wapens begint en de zombies hoe dan ook dodelijk zijn. Hierin is samenwerken echt de sleutel tot succes, met name in de latere rondes en iedereen die deze modus in het vorige deel of Strange Brigade gespeeld heeft, die weet goed wat hiervan te verwachten. Het is niet origineel of uniek, maar in deze setting wel heel erg vermakelijk, baseren we op onze speelsessie.

Tot zover vijf redenen om uit te kijken naar Zombie Army 4: Dead War, die vanaf 20 februari verkrijgbaar is voor onder andere de PlayStation 4.