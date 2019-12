Het is weer tijd voor de wekelijkse PlayStation Store update en deze week verschijnen er nog een aantal titels, nadien zal het erg rustig worden tot de tweede week van januari. We gaan immers de feestdagen in en Sony slaat dan veelal de PlayStation Store updates even over.

Hieronder in ieder geval hetgeen vandaag en de komende dagen in de PlayStation Store verschijnt. Naast games zul je ook nog wat downloadbare content kunnen vinden de komende dagen, maar check voor het actuele overzicht de PlayStation Store.

Games

Vanaf 18 december

Demon Pit (PS4)

Demons with Shotguns (PS4)

Indie Darling Bundle Vol.4 (PS4)

Iro Hero (PS4)

Straimium Immortaly (PS4)

Tamashii (PS4)

Warhammer: Vermintide 2 – Winds of Magic Bundle (PS4)

XenoRaptor (PS4)

Vanaf 19 december

Arcade Archives ATHENA (PS4)

Arcade Archives FROGGER (PS4)

PandaBall (PS4)

Regions of Ruin (PS4)

War Thunder – Strv 103-0 Bundle (PS4)

War Thunder – Prinz Eugen Bundle (PS4)

War Thunder – Apache Bundle (PS4)

Fujii (PS VR)

HOMESTAR VR SpecialEdition -Home Planetarium- (PS VR)

Vanaf 20 december

BRIKS 2 Christmas Bundle (PS4)

Dragon Quest Heroes II (PS4)

DreamBall (PS4)

Melbits World Party Edition (PS4)

Soccer Pinball (PS4)

UNIT 4 (PS4)

Warhammer Quest 2: The End Times (PS4)

Downloadbare content

Jurassic World Evolution (PS4)

The Division 2 (PS4)

Taiko no Tatsujin (PS4)

Street Fighter V (PS4)

Wreckfest (PS4)

Mini Motor Racing X (PS4)

Monster Jam Steel Titans (PS4)

FOCUS on YOU STUDIO (PS4)

Dead or Alive 6 (PS4)

De Sims 4 (PS4)

Crossout (PS4)

DiRT Rally 2.0 (PS4)

Atelier Ryza: Ever Darkness and the Secret Hideout (PS4)