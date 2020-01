De games van 2020: One Piece: Pirate Warriors 4 – Bandai Namco brengt ons met enige regelmaat een nieuwe One Piece-game, zo kregen we in 2019 nog de openwereldgame One Piece: World Seeker. Dit jaar mogen we One Piece: Pirate Warriors 4 verwachten, die het meer traditionele concept zal aanhouden. Met veel ervaring in dit soort games heeft dit vierde deel alles in zich om een goed vervolg te worden. Dat met weer net wat strakkere graphics, meer diversiteit en uiteraard de nodige gameplay verbeteringen ten opzichte van het vorige deel en World Seeker.

One Piece: Pirate Warriors 4 – De Pirate Warriors zijn weer terug en in dit vierde deel mogen we een nieuw verhaal verwachten om te doorlopen. Daarbij horen nieuwe omgevingen, waardoor het weer een volop gevarieerd avontuur moet worden. De gevechten zullen ook naar een hoger niveau getild worden, zo heeft de uitgever al laten weten en iedereen die een beetje bekend is met deze franchise, die weet dat het voor heel veel plezier en spektakel kan zorgen. Zeker als de gevechten nog beter en diverser zijn dan voorheen. Tijdens het avontuur zul je uiteraard Luffy volgen die verschillende eilanden doorloopt op zoek naar een schat, maar makkelijk zal het hem niet gemaakt worden want hij zal tegenover sterke en memorabele vijanden komen te staan.

One Piece: Pirate Warriors 4 zal een musou zijn en dat betekent simpelweg dat je je een weg door hordes vijanden heen zult moeten slaan. Dat nu op een nog grotere schaal dan voorheen en dat kan misschien wat repetitief worden op den duur, maar daar teken je voor bij het afrekenen van de game. Overigens komt de game wel met een nieuwe modus voor de franchise, Titan Mode genaamd, wat meer diepgang aan de gameplay moet geven. De gameplay zal in deze modus meer strategisch van aard zijn en dat geeft de hardcore spelers net dat beetje extra diepgang en uitdaging die de speelduur ongetwijfeld ten goede zal komen.

Voorlopige verwachting: One Piece: Pirate Warriors 4 zal vooral meer van hetzelfde bieden, dat in nieuwe omgevingen en met een nieuw verhaal om te volgen. De Titan modus klinkt als een interessante toevoeging aan het geheel en nu de game nog meer moves krijgt bij het vechten, zal ook de diversiteit in de algehele gameplay gaan toenemen. Binnen de franchise is dit overigens wel de meest veilige weg om te bewandelen, dus echt een revolutie zal dit vierde deel niet zijn. Maar dat is wat je als liefhebber van deze franchise – en dan met name deze subserie – niet per se wenst. Meer van hetzelfde, grootschaliger en nog meer spectaculaire actie, dat is wat je mag verwachten.