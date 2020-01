De games van 2020: Fast & Furious: Crossroads – Tijdens The Game Awards kondigde Bandai Namco een nieuwe racegame aan gebaseerd op een bekende filmreeks: Fast & Furious: Crossroads. Nu hebben we al wel vaker games zien verschijnen die gelinkt waren aan deze populaire films, maar de kwaliteit was veelal niet geweldig. Met dat in het achterhoofd is het goed voor te stellen dat je een beetje huiverig bent voor deze nieuwe game, maar er is één reden om dat niet te hoeven zijn: Slightly Mad Studios. Deze ontwikkelaar – recent aangekocht door Codemasters – is erg bekend met racegames, ze hebben immers ook Project CARS gemaakt en dat schept natuurlijk vertrouwen.

Fast & Furious: Crossroads –De nieuwe film zal in mei 2020 uitkomen en gelijktijdig zal de game Fast & Furious: Crossroads verschijnen. De game zal veel gelijkenissen met de film vertonen en dat is voornamelijk te danken aan de aanwezigheid van de cast. Zo zullen Vin Diesel, Tyrese Gibson en Michelle Rodriguez meewerken aan de game, zoals ook in de trailer hieronder te zien is. De films staan natuurlijk bekend om hun over-the-top actie en dat lijkt zich in de games verder voort te zetten met soortgelijke actievolle scènes. De uitgever omschrijft de game ook als een ‘vehicle-based combat heist’ game, wat betekent dat je vooral achter het stuur zal zitten.

Als we de eerste beelden bekijken lijkt diversiteit ook aanwezig te zijn in de vorm van voertuigen. Naast brute auto’s die getuned zijn, zul je ook met gepantserde voertuigen de weg op kunnen gaan en dat alles met veel spektakel tot gevolg. Het team zal in de game naar diverse locaties afreizen en terecht komen in de wereld van internationale spionage en dat zal zich vertalen naar handige gadgets en natuurlijk geavanceerde auto’s. In de singleplayer zul je veel spectaculaire momenten mogen verwachten en dat zal zich nadien in de multiplayer voortzetten, maar details daaromtrent ontbreken nog.

Voorlopige verwachting: De eerste trailer gaf een goede indruk van de game en telkens komt de term ‘spectaculair’ weer naar boven, wat equivalent aan de filmreeks staat. Het zal op geen enkel vlak realisme nastreven, wel moet het veel plezier bieden. Een kleine kanttekening is dat het er grafisch niet buitengewoon indrukwekkend uitziet, maar zolang het qua gameplay maar plezier weet te brengen zijn wij al snel tevreden. Dat Slightly Mad Studios de ontwikkelaar achter deze game is met natuurlijk Codemasters als partij daarboven – waar heel veel kennis en kunde te vinden is wat betreft racegames – verwachten we dat het uiteindelijk goed gaat komen met deze racer, die weleens een luchtige keuze kan worden tussen alle serieuze racers en simulators van vandaag de dag.