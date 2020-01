De games van 2020: Twin Mirror – In 2016 is ontwikkelaar Dontnod begonnen met het ontwikkelen van Twin Mirror, een nieuwe episodische game die vorig jaar naar dit jaar werd uitgesteld. Nu de ontwikkelaar Life is Strange 2 heeft afgemaakt, kunnen ze hun focus vooral op deze titel leggen en we verwachten dat de game dit jaar ook echt verschijnt. Met name omdat Twin Mirror inmiddels al behoorlijk lang in ontwikkeling is. Daarnaast hopen we deze game snel te kunnen spelen, want het klinkt als een erg interessante titel; bovendien is Dontnod goed in het vertellen van verhalen.

Twin Mirror – In deze game stap je in de schoenen van onderzoeksjournalist Sam, die terugkeert naar de plaats Basswood in West Virginia, waar hij is opgegroeid. Sam heeft echter een moeilijke periode achter de rug, want zijn relatie is min of meer over en zijn beste vriend is overleden. Ondertussen worstelt hij met depressieve gevoelens en dat zorgt voor onrust in zijn hoofd. Een dag na de begrafenis wordt hij wakker en dan blijkt dat zijn hemd onder het bloed zit. Het probleem is echter dat hij niet weet wat er gebeurd is en dat raadsel zal hij hoe dan ook moeten ontrafelen.

Hiervoor gebruikt hij zijn onderzoeksskills, maar tegelijkertijd beschikt hij ook over een ‘Mind Palace’, waar alle informatie waar hij langs is gekomen wordt opgeslagen. Hij kan in zijn gedachten verzonken raken om in dit paleis aanwijzingen te vinden, situaties met elkaar in verband te brengen en scenario’s verder uit te werken. Dit alles om het mysterie tot op de bodem uit te zoeken. Tijdens het spelen zul je geregeld wisselen tussen realiteit en Mind Palace, om zo alles op een rijtje te houden, iets wat waarschijnlijk bij momenten lastig kan zijn, gezien de gevoelens van Sam niet in de beste staat verkeren.

Voorlopige verwachting: Zoals al aangegeven is Dontnod goed in het vertellen van verhalen en met Twin Mirror verwachten we niet anders. Met persoonlijke problemen, een vreemde situatie om uit te zoeken en innerlijke demonen die hem op het verkeerde pad kunnen zetten, lijkt Sam een complex persoon te zijn, wat voor boeiende situaties in de game kan zorgen. De beelden die tot dusver zijn verschenen, alsook wat we over de game weten, wekken in ieder geval al onze interesse. Het is nu hopen dat we snel meer horen, en dan bij voorkeur een releasedatum. Naar verwachting zal de game nog steeds voor de huidige generatie uitkomen, maar we achten het mogelijk dat Dontnod eveneens aan een next-gen versie werkt.