De games van 2020: Resident Evil 3 – Capcom heeft een bizar goed jaar achter de rug. Hoewel Resident Evil 2 geen prijs binnen heeft weten te slepen bij The Game Awards, werd de game erg goed ontvangen door de consument. Sterker nog, het heeft het origineel overtroffen qua verkopen. Het is dan ook niet zo gek dat Resident Evil 3 een remake krijgt. Maar wat helemaal mooi is, is dat dit iets meer dan een jaar na de release van Resident Evil 2 zal zijn; de game heeft zelfs al een datum gekregen. Op 3 april zal de game uitkomen en dat met nog een extra bonus toevoeging: Project Resistance. Dit zal geen losstaande game betreffen, zoals menig gamer dacht, maar een heus online onderdeel van Resident Evil 3 zijn.

Resident Evil 3 – De derde Resident Evil is in feite een prequel op Resident Evil 2. Je zal het moment meemaken waarop de stad overrompeld wordt door de zombies. Ditmaal geen Leon of Claire, maar Jill en Carlos staan dit keer in de spotlights. Door middel van slim leveldesign, puzzels en getreiter van zombies, moet deze game je een topervaring bezorgen, terwijl een grote lelijkerd genaamd Nemesis je op de hielen zit. Resident Evil 2 heeft bewezen dat de oude formule van de franchise zich nog staande kan houden en door middel van een grafische toppresentatie – dankzij de fantastische RE engine – snakten we al naar meer. Resident Evil 3 lijkt ons dit te bieden in wederom Raccoon City, geplaagd door zombies dankzij het bedrijf Umbrella.

Naast de remake van Resident Evil 3 hebben we nog Project Resistance. Voorheen leek het een reboot te zijn van de oude Resident Evil: Outbreak game van de PlayStation 2, maar niets is minder waar. Het blijkt het online component te zijn van de Resident Evil 3 remake, waardoor het een compleet pakket wordt. In deze multiplayer krijgen we te maken met een asymmetrische opzet, waarbij vier spelers moeten zien te ontsnappen uit een Umbrella faciliteit. Umbrella heeft namelijk deze vier ongelukkigen ontvoerd om er leuke experimenten op uit te voeren. De einzelgänger waartegen de vier speler het moeten opnemen is de Mastermind, die weer de mogelijkheid heeft om vallen te plaatsen en vijanden te laten spawnen, om het de overlevenden zo zuur te maken.

Voorlopige verwachting: In 2019 wist Capcom niets anders dan kwaliteit uit te brengen met hun games, dus de verwachtingen voor Resident Evil 3 zijn logischerwijs torenhoog. De remake van het tweede deel was simpelweg uitmuntend te noemen in kwaliteit en ervaring, en dat verwachten wij eigenlijk weer terug te zien in de volgende remake die Capcom ons zal brengen. De toevoeging van Project Resistance als multiplayercomponent maakt Resident Evil 3 als game tot een totaalpakket waar fans ontzettend veel content en speeluren uit kunnen halen, meer nog dan bij de remake van Resident Evil 2 het geval was. Het klinkt ons in ieder geval als muziek in de oren en daarom kunnen we niet wachten tot het 3 april is.