Vorige week kon je hier op PSX-Sense lezen dat Gladiux je laat plaatsnemen in de sandalen van een gladiator. Deze game is momenteel in ontwikkeling voor verschillende platformen en er bestaat een goede kans dat de titel ook op de PlayStation 5 verschijnt.

Vorige week konden we je alleen screenshots laten zien, maar nu heeft de ontwikkelaar ook een trailer uitgebracht. Deze trailer is niet heel lang, maar toont wel alvast wat gameplay beelden. Hiermee krijg je enigszins een idee wat je van deze titel kan verwachten.

Het ziet er geinig uit, maar voor een titel die mogelijk ook naar de PlayStation 5 komt is het niet buitengewoon indrukwekkend.