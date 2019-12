Het is nog een paar maanden wachten tot we eindelijk aan het eerste deel van de Final Fantasy VII Remake kunnen beginnen. Square Enix blijft ons terwijl we wachten gelukkig wel zoet houden met nieuwe beelden, zo kregen we vorige week nog een nieuwe trailer te zien en vandaag hebben we een reeks screenshots voor je.

De onderstaande screenshots laten nog maar eens zien wat de grafische pracht van de game is en tevens zien we wat shots uit actievolle scènes. Laten we de beelden vooral voor zichzelf spreken, dus check het hieronder.