Star Wars Battlefront II krijgt deze week The Rise of Skywalker content, omdat de gelijknamige film voor een bioscooprelease op het programma staat. Nu heeft de ontwikkelaar wat details daarover bekendgemaakt, samen met een trailer release die wat van deze content laat zien.

Een van de toevoegingen is een jungleplaneet waar je in conflict met elkaar kunt raken. Verder komt er ook een nieuwe locatie naar Heroes vs. Villains en Takondana, Jakku en Starkiller Base zullen in de rotatie voor coöp opgenomen worden. Verder komen de First Order Jet Trooper, Sith Trooper of the New Order, alsook de Gunner en Spy naar de game.

Afsluitend worden nieuwe held verschijningen voor Finn, Rey en Kylo Ren aan de game toegevoegd. Die kun je los kopen met Credits of Crystals, tenzij je de Celebration Edition van de game hebt gekocht, dan zit het erbij inbegrepen. Alle nieuwe content verschijnt vandaag, alleen de nieuwe planeet komt ietsje later: 20 december.