We weten ondertussen dat Ghost of Tsushima volgend jaar zomer in de winkels zal liggen, maar daarbuiten is er nog niet heel veel over de game bekend, dan wel getoond. Art Director Jason Connell heeft nu ietsje meer informatie gegeven over de PlayStation 4-exclusive.

Sucker Punch wil de speler de volledige vrijheid geven en daardoor is er gekozen om geen gebruik te maken van zogenaamde ‘waypoints’. De game vertelt je dus niet om naar een bepaalde plek te gaan, je bepaalt helemaal zelf waar je heengaat.

“We really want you to have that choice of ‘Hey, that cool bamboo forest over there, I really wanna check it out. I wanna head in that direction and see what it is.’ There’s no waypoint,” said Connell. “There’s nothing that says ‘Go here and look at this bamboo forest.”

Tevens heeft de art director laten weten dat Ghost of Tsushima niet een actiegame is, maar een stealth/action-titel. We hebben tot nu toe nog niets gezien wat met stealth te maken heeft, maar daar zal hoogstwaarschijnlijk in de komende maanden meer van worden getoond.