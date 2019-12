Square Enix is erg in zijn nopjes met Final Fantasy XIV, want er is een nieuwe mijlpaal bereikt. De MMORPG is namelijk de 18 miljoen geregistreerde spelers gepasseerd.

Toen Final Fantasy XIV in 2010 verscheen voor de pc, was het allemaal geen rozengeur en maneschijn. De game werd slecht ontvangen en ging in 2012 zelfs offline. In 2013 kwam echter de PlayStation 3-versie op de markt en die werd uitgegeven met de subtitel: A Realm Reborn. De MMORPG was flink verbeterd, maar nog zeker voor verdere verbetering vatbaar.

Square Enix heeft stukje bij beetje de game verbeterd en dat heeft nu dus geleid naar meer dan 18 miljoen geregistreerde spelers. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat al deze spelers de game nog spelen, maar het is nog steeds een indrukwekkend aantal, aangezien de game aanvankelijk ten dode opgeschreven was.