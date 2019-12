Qua modding support liggen de consoles nog enigszins achter op het pc-platform. Bethesda heeft natuurlijk een (beruchte) poging gedaan middels de Creation Club, maar een daverend succes werd dit niet. Gelukkig is de hoop nog niet opgegeven en ontwikkelaar GIANTS Software is hier een mooi voorbeeld van.

Hun agrarische game Farming Simulator 19 krijgt namelijk vanaf vandaag toegang tot de Seasons mod, die de Zwitserse studio samen met de Realismus Modding groep heeft ontwikkeld. De mod verandert een aantal kernsystemen, met het doel om de verschillende seizoenen meer tot leven te brengen.

Dit laat gameplay ontwikkelaar Jos Kuijpers optekenen op het PlayStation Blog:

“This mod overhauls several core systems, with an emphasis on realism and making winter, spring, summer, and fall come alive, both visually and in terms of gameplay. Below you can get a brief overview of what the mod changes: