Capcom bouwt de spanning naar de fysieke uitgave van Street Fighter V: Champion Edition langzaam op en heeft weer een nieuwe trailer vrijgegeven. Deze introduceert het speelbare personage Seth.

Seth is een van de vechters die niet in het origineel zat, maar wel direct speelbaar zal zijn in de Champion Edition. Buiten meer personages zal de nieuwe versie van Street Fighter V ook een aantal nieuwe features krijgen, waaronder dat elk personage een nieuwe V-Skill 2 heeft.

De nieuwe trailer van Street Fighter V: Champion Edition kan je hieronder checken.