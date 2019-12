De kerstdagen zijn bijna hier en dus volgen er ook een aantal games met hun eigen evenementen om zo feestelijk het einde van het jaar tegemoet te gaan. Ook Fortnite ontbreekt ditmaal niet, want vanaf vandaag start het Winterfest evenement. Dit is in-game terug te lezen als je bijvoorbeeld de Save the World of Battle Royale-modus opstart.

Wat we precies van het evenement mogen verwachten is nog niet bekend, gezien ontwikkelaar Epic Games nog geen details heeft vrijgegeven. Inmiddels is een deel van de map wel al bedekt met sneeuw en het ‘Present’ item is ook al verschenen. Waarschijnlijk dat we weer naar een verborgen collectible mogen speuren en staan er een aantal nieuwe items op ons te wachten, als we de voorgaande evenementen als voorbeeld nemen.