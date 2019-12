Sinds de aankondiging van Death Stranding was Mads Mikkelsen een van de grote namen in Hideo Kojima’s nieuwste titel. Al in de tweede trailer uit 2017 verscheen Mads voor het eerst en sindsdien stond hij haast synoniem aan het toentertijd immer mysterieuze Death Stranding.

Hoe de Japanse regisseur en de Deense acteur de intimiderende Cliff tot leven hebben gebracht, leggen ze uit in de onderstaande video. Volgens Mikkelsen had Kojima bijvoorbeeld enorme hoeveelheden beeldmateriaal klaar liggen, wat hem uiteindelijk geholpen heeft om Cliff echt te begrijpen. Kojima vertelt vervolgens weer dat – door Mads’ betrekking en input op het personage – het voor hem makkelijk was om instructies te geven.

Uiteindelijk heeft deze samenwerking zeker zijn vruchten afgeworpen: zowel Kojima als Mikkelsen gingen tijdens The Game Awards 2019 er met een prijs vandoor, voor respectievelijk Best Game Direction en Best Performance.